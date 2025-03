Le message clé de Tô Lâm à Jakarta bien accueilli par les universitaires indonésiens

Beni Sukadis, chercheur principal à l'Institut indonésien de défense et d'études stratégiques (LESPERSSI), a déclaré que les visites de Tô Lâm en Indonésie et au Secrétariat de l'ASEAN ont été largement reconnues comme un succès diplomatique historique. Elles illustrent la solidité des relations bilatérales entre le Vietnam et l'Indonésie, tout en renforçant la solidarité au sein de l'ASEAN.

Dans son discours, le leader vietnamien a mis en avant les progrès notables du bloc, insistant sur son intégration économique croissante et sur son approche stratégique pour relever les défis régionaux, qu'ils soient traditionnels ou émergents.

Il a également salué les efforts proactifs de l'ASEAN visant à renforcer la connectivité, à stimuler le commerce et l'investissement, ainsi qu'à maintenir la paix et la stabilité dans un contexte mondial en rapide mutation. Son intervention souligne l'importance de la cohésion régionale et du développement durable.

Par ailleurs, Beni Sukadis a estimé que les orientations clés évoquées par Tô Lâm pour renforcer le rôle central de l'ASEAN dans l'architecture régionale méritent une attention particulière.

Le secrétaire général du Parti a insisté sur la nécessité de renforcer la résilience économique, d'accélérer la transformation numérique et de promouvoir le multilatéralisme afin de relever les défis émergents. En plaidant pour une ASEAN tournée vers l'avenir et capable de s'adapter aux mutations globales, Tô Lâm a réaffirmé l'engagement du Vietnam en faveur de l'unité et du progrès de la région. Il a également souligné que la coopération entre les États membres est essentielle pour assurer la prospérité et la sécurité à long terme.

Dans le même temps, la professeure agrégée Dinna Prapto Raharja, conseillère politique principale à l'Institut de recherche et de formation sur les politiques de synergie, a félicité Tô Lâm pour avoir mis en avant le rôle clé de l'ASEAN dans la stratégie du Vietnam visant à devenir une nation forte. Elle a souligné que cette approche témoigne du soutien actif du Vietnam à la coopération avec l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est, dans une logique de bénéfices mutuels.

Selon Dinna Prapto Raharja, l'évocation par le dirigeant vietnamien d'un monde multipolaire et des défis à surmonter pour l’ASEAN met en évidence la nécessité d'une force motrice plus dynamique au sein du bloc.

Toutefois, elle a rappelé que d'autres pays mettent également en place des réformes et des stratégies afin de ne pas être distancés. Elle a souligné que, dans le contexte actuel, la coopération économique ne suffit plus : les nations accordent également une attention croissante aux enjeux de sécurité politique et de bien-être humain.

Elle a conclu en affirmant que l'ASEAN doit s'affirmer dans ce cadre et s'est réjouie de voir que le Vietnam l'a intégrée dans cette vision d'avenir.

