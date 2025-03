Le Vietnam, un acteur clé de l'ASEAN, selon son secrétaire général Kao Kim Hourn

Le Vietnam joue un rôle clé sur les plans politique, de la diplomatie, de la sécurité, économique, culturel et social au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), contribuant à renforcer la résilience, la dynamique et l’influence du bloc régional.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a fait ces remarques lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l'occasion de la visite d'État en Indonésie, de la visite officielle au Secrétariat de l'ASEAN et de la visite officielle à Singapour du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, du 9 au 13 mai.

Selon Kao Kim Hourn, la visite de Tô Lâm au Secrétariat de l'ASEAN revêt une importance historique, renforçant le rôle du Vietnam au sein de l’organisation.

Lors de son séjour, le secrétaire général du PCV prononcera son premier discours politique devant les hauts responsables du Secrétariat de l'ASEAN, les chefs des missions permanentes des États membres et les partenaires de dialogue. Ce discours témoigne de l’engagement actif et proactif du Vietnam dans les affaires régionales, a-t-il souligné.

Ce déplacement intervient à un moment stratégique, alors que l'ASEAN achève la mise en œuvre de la Vision communautaire 2025 et prépare sa feuille de route pour les 20 prochaines années, qui sera dévoilée en mai.

Depuis 30 ans, le Vietnam contribue activement à la paix, à la stabilité et à la sécurité régionales, tout en favorisant le développement et la prospérité du bloc. Il a également renforcé les relations extérieures de l’ASEAN, en particulier sa coopération avec ses partenaires internationaux.

Aujourd’hui, le Vietnam est un membre clé de l’ASEAN, dont la croissance et la transformation profitent au développement global de l’organisation. Son rôle est non seulement crucial sur le plan régional, mais aussi sur la scène mondiale, en particulier dans le commerce et l’économie.

Kao Kim Hourn s'est dit confiant que, dans les 20 prochaines années, le Vietnam restera un acteur central de la construction d’une communauté ASEAN dynamique, innovante et centrée sur les citoyens.

Le pays jouera également un rôle déterminant dans l’ambition de l’ASEAN de devenir la quatrième économie mondiale d’ici 2030, contre la cinquième place actuelle.

Enfin, soulignant l’engagement et le dévouement du Vietnam envers l’ASEAN, le secrétaire général a exprimé sa satisfaction de voir que l’organisation continuera d’occuper une place centrale dans la politique étrangère de Hanoï.

VNA/CVN