"Tenez bon", lance Donald Trump pour l'entrée en vigueur des droits de douane de 10%

Ce plancher universel de 10%, s'ajoutant aux taxes douanières qui existaient au préalable, représente une déflagration pour le commerce mondial qui doit s'amplifier dans les jours qui suivent.

"C'est une révolution économique et nous allons gagner", a écrit en lettres majuscules le président américain sur sa plateforme Truth Social samedi 5 avril, exhortant toutefois ses compatriotes à "tenir bon" car "ce ne sera pas facile". "Le résultat final sera historique", a-t-il également promis.

Ces droits de douane de 10% visent une grande partie des produits que les États-Unis importent du reste du monde, certains biens étant toutefois exemptés pour l'heure, dont le pétrole, les semi-conducteurs, ou encore les minéraux introuvables sur le sol américain.

L'acier, l'aluminium et les voitures importés ne sont pas non plus concernés, mais ils sont déjà visés par un taux de 25% de taxes douanières.

Canada et Mexique restent exemptés de cette nouvelle vague, mais pour une partie seulement de leurs exportations, le solde faisant déjà l'objet de taxes supplémentaires.

"Dans l'intérêt de personne"

L'addition sera nettement plus lourde dès le 9 avril pour des dizaines de pays qui exportent plus vers les États-Unis qu'ils n'importent de produits américains.

+54% au total pour la Chine (visée en plusieurs temps), +20% pour l'Union européenne (UE), +46% pour le Vietnam, +24% pour le Japon...

Samedi 5 avril, l'entrepreneur américain Elon Musk a pris le contrepied de son allié Donald Trump en plaidant pour une "zone de libre-échange" à droits de douane nuls incluant Amérique du Nord et Europe, lors d'une interview en visio-conférence par le dirigeant italien d'extrême droite Matteo Salvini.

Au sein de la majorité républicaine au Congrès, quelques voix commencent aussi à s'élever contre ce brutal tour de vis.

"La liberté et la paix s'appuient sur des marchés ouverts et du libre-échange", a écrit le sénateur du Kentucky Rand Paul sur X (ex-Twitter).

Son collègue Chuck Grassley avait déposé jeudi 3 avril, conjointement avec son homologue démocrate Maria Cantwell, une proposition de loi limitant les prérogatives du président en matière de droits de douane.

Une guerre commerciale n'est "dans l'intérêt de personne" mais rien ne doit être "exclu", ont abondé samedi 5 avril le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron, lors d'un entretien téléphonique.

Le Bangladesh a convoqué une réunion d'urgence samedi pour répondre aux craintes du secteur textile de son pays, deuxième plus grand fabricant de vêtements au monde qui exporte 20% de ses produits finis aux États-Unis.

L'ONU commerce et développement (Cnuced) s'est inquiétée vendredi de trouver toujours dans la liste les pays plus pauvres de la planète.

L'organisation internationale a souligné que les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement n'étaient responsables, respectivement, que de 1,6% et 0,4% du déficit commercial américain.

