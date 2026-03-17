Wall Street reprend des couleurs avec le recul du pétrole

La Bourse de New York a terminé en progression lundi 16 mars, profitant d'une accalmie sur le front pétrolier pour rebondir, à l'entame d'une semaine qui sera marquée par la réunion de la Banque centrale américaine (Fed).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a pris 0,83%, l'indice Nasdaq a avancé de 1,22% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 1,01%.

La baisse des prix du pétrole "a été sans aucun doute le principal moteur de la hausse boursière du jour", commente auprès de l'AFP Patrick O'Hare, de Briefing.

Les cours de l'or noir ont reculé lundi 16 mars - de plus de 5% pour la référence américaine - face à la perspective d'un déblocage plus important qu'anticipé des stocks stratégiques de brut et les espoirs d'une amélioration de la circulation dans le crucial détroit d'Ormuz.

Avec en parallèle une détente du côté des taux obligataires, cela "a offert un bon point de départ pour susciter l'intérêt des investisseurs désireux de profiter d'un rebond" après quatre jours de recul prononcé pour la place américaine, selon M. O'Hare.

La progression des actions a été "généralisée", souligne Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Première capitalisation mondiale, le géant des puces Nvidia a pris 1,65% tandis que le spécialiste du commerce en ligne Amazon s'est octroyé 1,96%. Même le géant pétrolier ExxonMobil (+0,71%) est parvenu à résister à la baisse des cours du brut.

Sur le front géopolitique, "une grande incertitude règne encore quant à la suite des événements", note Jose Torres.

"Le marché est toujours un peu réticent à se réjouir trop vite des efforts de rebond et préfère attendre le lendemain pour déterminer s'il peut poursuivre sa remontée" ou non, abonde Patrick O'Hare.

D'autant que les investisseurs attendent dans les prochains jours les décisions monétaires de plusieurs banques centrales, en particulier celle de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Ces institutions "se montreront probablement réticentes à baisser leurs taux, les marchés devront donc revoir à la baisse leurs espoirs de détente monétaire pour cette année", prévient M. O'Hare.

"Les marchés vont en apprendre beaucoup sur la façon dont ces décideurs politiques perçoivent la situation actuelle, son effet sur l'inflation et leur orientation politique potentielle", ajoute l'analyste.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'État américain était de 4,22% vers 20h25 GMT, contre 4,28% à la clôture vendredi 13 mars. Il s'établissait à 3,94% avant les premières frappes israélo-américaines en Iran.

Au tableau des valeurs, le spécialiste néerlandais des infrastructures et services IA Nebius (+14,96% à 129,85 dollars) s'est envolé, profitant de l'annonce d'un contrat de cinq ans d'une valeur de 27 milliards de dollars avec le géant de la tech Meta (Facebook, Instagram).

La chaîne de magasins, Dollar Tree (+6,42% à 114,36 dollars), spécialisée dans les articles à bas prix, a été portée par ses performances financières meilleures qu'attendu pour le quatrième trimestre.

Le géant des semi-conducteurs Micron (+3,68% à 441,80 dollars) avant la publication de ses résultats trimestriels mercredi 18 mars. La chaîne américaine de grands magasins Macy's (+0,23% à 17,09 dollars) doit faire part de ses performances le même jour.

AFP/VNA/CVN