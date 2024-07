La Libye et le Tchad signent un accord pour régler la situation des migrants irréguliers

>> Libye : jadis fertile, une zone montagneuse en proie au dérèglement climatique

>> La Libye organise un forum sur la migration transméditerranéenne

"L'accord vise à déterminer les conditions et procédures d'établissement du statut des Tchadiens présents sur le territoire libyen, à travers l'identification et le recensement en coopération entre les deux pays", a indiqué le gouvernement tchadien dans un communiqué repris par des médias. La même source a ajouté que "les Tchadiens qui souhaitent rentrer volontairement bénéficieront d'une assistance logistique et financière de la part des gouvernements libyen et tchadien, et des programmes de réintégration seront développés pour faciliter leur retour et leur réintégration au Tchad". "Un comité conjoint sera formé pour le suivi et l'évaluation afin de superviser la mise en oeuvre de l'accord, et ses réunions auront lieu régulièrement pour évaluer les progrès et développer des solutions à tout problème", a-t-on précisé de même source. Cet accord a été paraphé en marge de la tenue mercredi 17 juillet d'un Forum transméditerranéen sur les migrations à Tripoli, en Libye, avec une participation européenne et africaine.

APS/VNA/CVN