Des glissements de terrain et des crues soudaines font cinq morts aux Philippines

Au moins cinq personnes ont été tuées par des glissements de terrain et des crues soudaines provoqués par de fortes pluies qui ont frappé la ville de Zamboanga, dans le Sud des Philippines, a annoncé le 16 juillet le Bureau de réduction et de gestion des risques de catastrophe de la ville.

Elmeir Apolinario, porte-parole du Bureau, a déclaré que quatre étaient morts à cause des glissements de terrain et un par noyade. Il a déclaré que les fortes pluies de la nuit du 12 juillet avaient déclenché deux glissements de terrain et des inondations massives dans la ville, affectant au moins 4.000 familles. La ville de Zamboanga fait partie des cinq régions de Mindanao qui ont subi des inondations et des glissements de terrain au cours du week-end, affectant plus de 60.000 familles. Le même jour, au moins 17 personnes ont été tuées et 34 autres blessées lorsqu'un bus de passagers a plongé dans un ravin dans la province de Baghlan, au nord de l'Afghanistan.

VNA/CVN