Argentine

520.000 cas de dengue depuis le début de l'année

L'Argentine a enregistré plus de 520.000 cas de dengue depuis le début l'année, avec une épidémie 3,17 fois plus importante qu'en 2023, même si des signes de diminution ont été enregistrés ces dernières semaines, a annoncé dimanche 14 juillet le ministère de la Santé.

Au cours des 27 premières semaines de l'année, les autorités sanitaires ont enregistré 520.037 cas de dengue, soit 97% des 537.249 infections enregistrées tout au long de la saison à partir de la semaine épidémiologique No31 en 2023, selon le Bulletin épidémiologique national du ministère. Le plus grand nombre de cas a été enregistré dans la région centrale avec 60,7%, devant le nord-ouest (24,1%) et le Nord-Est (13,1%). Cette année, 392 décès ont été enregistrés à cause de cette maladie transmise par les moustiques. À l'heure actuelle, le taux d'incidence est de 1.141 cas pour 100.000 habitants, en baisse depuis 13 semaines, selon le bulletin. Les symptômes les plus fréquents chez les personnes qui en sont mortes sont fièvre, mal de tête, nausée, vomissement, diarrhée et douleurs abdominales.

Xinhua/VNA/CVN