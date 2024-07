Nouvelle-Zélande

La banque centrale recueille les opinions publiques sur la monnaie numérique

L'argent numérique offre aux gens un autre moyen, instantané, sûr et peu coûteux de régler leurs besoins quotidiens sans compte bancaire, a-t-elle déclaré mardi 16 juillet dans un communiqué. La RBNZ prévoit un avenir en Nouvelle-Zélande avec moins d'argent liquide, excluant toutefois la possibilité du paiement sans espèces, a-t-elle ajouté. "Nous conserverons les espèces (billets de banque et pièces de monnaie) aussi longtemps que les gens voudront les utiliser pour payer leurs achats quotidiens", a-t-elle précisé dans le communiqué. La RBNZ est actuellement à la deuxième étape d'un projet pluriannuel visant à envisager l'utilisation de l'argent liquide numérique, après avoir élaboré certains principes et options de conception, a-t-elle expliqué, ajoutant que les Néo-Zélandais sont encouragés à partager leurs points de vue à ce sujet.

Xinhua/VNA/CVN