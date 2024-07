Afghanistan

Une vingtaine de morts suite à un accident de la route dans le Nord du pays

La mort d'au moins 17 personnes a été confirmée et 34 autres ont été blessées lorsqu'un autocar a plongé mardi 16 juillet dans un ravin dans la province de Baghlan, dans le Nord de l'Afghanistan, a déclaré le porte-parole de la police provinciale, Mawlawi Shir Ahmad Burhani.

L'accident mortel s'est produit dans le district de Khinjan mardi matin en raison d'une conduite imprudente, faisant 17 morts parmi les passagers, dont trois enfants, deux femmes et 12 hommes, a précisé le responsable, ajoutant que 34 autres personnes, dont des femmes et des enfants, avaient été blessées, certaines se trouvant dans un état critique. Un accident similaire a fait un mort et 15 blessés dans la province occidentale de Herat le 4 juillet.

