La Libye organise un forum sur la migration transméditerranéenne

Les dirigeants européens et africains se sont réunis mercredi 17 juillet en Libye pour participer au Forum sur la migration transméditerranéenne dans le but de collaborer pour trouver des solutions à la question de la migration.

Le forum vise à formuler une vision unifiée qui renforce la coopération et la coordination entre les pays concernés, afin de développer les bases des relations économiques et commerciales durables entre l'Europe et l'Afrique, a déclaré le Premier ministre libyen Abdel Hamid Dbeibah.

Selon l'agence de presse officielle libyenne LANA, M. Dbeibah a appelé à réaffecter les fonds actuellement utilisés pour gérer les flux migratoires irréguliers au financement de projets de développement dans les pays d'origine africains.

"Mettons en œuvre de véritables projets qui conduisent à la stabilité des peuples de ces pays dans leurs régions", a-t-il recommandé.

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a exhorté à trouver des solutions à la migration irrégulière et à identifier ses causes profondes, soulignant l'importance de traiter cette question dans le respect des droits de l'homme.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a rappelé que son pays considère la résolution de la question migratoire comme une priorité, notant que de grands nombreux migrants irréguliers nécessitent une intensification des efforts parmi les pays de la région.

Le Premier ministre maltais Robert Abela a souligné les efforts déployés par le gouvernement libyen pour secourir les migrants et coopérer sur la question de la migration irrégulière, appelant à une action collective pour combattre la migration illégale et les réseaux criminels organisés.

Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne, a signalé le soutien de l'Union européenne à la Libye dans la lutte contre la migration irrégulière, notant que le nombre de migrants qui rejoignent les côtes européennes depuis la Libye a diminué par rapport à il y a cinq ans.

Selon LANA, ce forum abordera plusieurs questions, notamment l'amélioration de la gestion des frontières, le renforcement des mécanismes de sauvetage et d'aide aux migrants et la fourniture du soutien nécessaire aux pays qui accueillent les migrants.

Depuis la chute du défunt dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est devenue un point de départ privilégié pour certains migrants africains qui tentent de traverser la Méditerranée pour atteindre les côtes européennes.

