Le chef de l'ONU nomme un nouveau représentant spécial pour l'Irak

M. Al Hassan, qui dirigera également la Mission d'assistance des Nations unies pour l'Irak (MANUI), succède à la Néerlandaise Jeanine Hennis-Plasschaert. Selon un communiqué publié par les Nations unies, le nouveau représentant spécial pour l'Irak apporte à ce poste une vaste expérience diplomatique avec une carrière de plus de 30 ans dans la diplomatie préventive, la consolidation de la paix et le développement. Représentant permanent du sultanat d'Oman auprès des Nations unies à New York depuis 2019, il a occupé auparavant diverses fonctions au ministère des Affaires étrangères d'Oman, notamment en tant qu'ambassadeur en Russie et représentant permanent adjoint auprès des Nations unies à New York.

Xinhua/VNA/CVN