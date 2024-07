Allemagne : une fusillade fait trois morts dans le Sud-Ouest

Deux personnes ont été grièvement blessées et transportées à l'hôpital, a ajouté le journal, selon qui le suspect, qui serait un chasseur, aurait visé des membres de sa propre famille. Les enquêteurs ont suggéré que la fusillade pourrait être due à une querelle familiale. La police locale a confirmé que la situation était sous contrôle et qu'il n'y avait plus de danger pour le public.

Xinhua/VNA/CVN