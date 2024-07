La FAO donne des vaccins contre la peste bovine à la Tanzanie pour améliorer la santé du bétail

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a fait don mardi 16 juillet de 3,9 millions de doses de vaccin contre la peste bovine destinées à des chèvres et moutons de Tanzanie.

Stella Kiambi, coordinatrice nationale des projets de résistance antimicrobienne au sein de la FAO, a remis ces doses de vaccin à Riziki Shemdoe, secrétaire permanent du ministère tanzanien de l'Elevage et de la Pêche, lors d'une réunion d'experts de la santé animale à Arusha, ville du nord de la Tanzanie. La FAO soutiendra le gouvernement tanzanien dans sa campagne de vaccination du bétail qui aura lieu dans ce pays plus tard dans l'année, a déclaré Mme Kiambi. Le gouvernement a alloué 28 milliards de shillings tanzaniens (environ dix millions de dollars américains) pour la vaccination du bétail dans ce pays, a indiqué M. Shemdoe. Selon le recensement national par échantillonnage de l'agriculture 2019-2020, la Tanzanie comptait 33,9 millions de têtes de bétail, 24,5 millions de chèvres, 8,5 millions de moutons, et 87,7 millions d'animaux de volaille.

APS/VNA/CVN