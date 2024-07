Hausse de 5,4% du PIB de Pékin au premier semestre

Le PIB s'est élevé à près de 2.180 milliards de yuans (environ 305,55 milliards d'USD) au cours de cette période, selon le bureau municipal des statistiques. L'industrie primaire a réalisé une valeur ajoutée de 4,11 milliards de yuans, soit une baisse de 0,1%, l'industrie secondaire a réalisé une valeur ajoutée de 303,82 milliards de yuans, en hausse de 5,7%, et l'industrie tertiaire a vu sa valeur ajoutée dépasser 1.870 milliards de yuans, soit une progression de 5,4%. De janvier à juin, les secteurs émergents de Pékin ont affiché de solides performances. La valeur ajoutée des industries émergentes stratégiques dépassant la taille désignée a connu une augmentation de 12,9%. La production des véhicules à énergie nouvelle, des turbines éoliennes, des circuits intégrés et des robots industriels a augmenté respectivement de 350%, de 66,1%, de 13,2% et de 12,4%.

Xinhua/VNA/CVN