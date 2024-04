Journée du Vietnam au Bélarus

Un événement sur le thème « Bonjour Vietnam » a eu lieu à Minsk le 15 avril pour promouvoir la culture vietnamienne et la coopération entre le Vietnam et le Bélarus.

L'événement a été co-organisé par l'ambassade du Vietnam au Bélarus, la Société biélorusse pour l'amitié et les relations culturelles avec les pays étrangers et l'Association d'amitié Bélarus - Vietnam. Il a attiré des Vietnamiens au Bélarus et des amis internationaux, avec un spectacle musical.

L'ambassadeur du Vietnam au Bélarus, Nguyên Van Nguy, a déclaré qu'il s'agissait d'une excellente occasion pour les participants de découvrir la culture vietnamienne et d'échanger des informations sur la coopération entre les deux pays.

L'événement visait également à marquer le 49e anniversaire de la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril), le 70e de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai) du Vietnam, et le Jour de la Victoire du Bélarus (9 mai).

La présidente de la Société biélorusse pour l'amitié et les relations culturelles avec les pays étrangers, Nina Ivanova, a insisté sur la diversité de la culture vietnamienne.

La poète Irina Tulupova, membre de l'Association des écrivains biélorusses, a expliqué aux participants des caractéristiques de la littérature vietnamienne et des traductions d'œuvres vietnamiennes en langue biélorusse.

