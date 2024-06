Cân Tho cherche à resserrer ses liens avec l'Inde via le yoga

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thuc Hiên, vice-président du Comité populaire de Cân Tho, a déclaré qu'au cours des 50 dernières années, les relations Vietnam - Inde, notamment entre la ville et les partenaires indiens, se sont de plus en plus renforcées et se sont fortement développées dans tous les aspects. Les liens culturels profonds et l'amitié sincère entre les deux peuples constituent un bien commun précieux qui doit être chéri et promu.

Il a souligné que la célébration de la Journée internationale du yoga à Cân Tho visait non seulement à renforcer l'amitié entre les deux pays, mais également à présenter les images du Vietnam aux amis internationaux.

Le responsable a exprimé l'espoir que le consulat général de l’Inde à Hô Chi Minh-Ville continuera d'aider Cân Tho à stimuler les échanges culturels et artistiques avec l'Inde et à attirer davantage d'investisseurs et de touristes.

Madan Mohan Sethi, consul général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le yoga, originaire de l'Inde, est chaleureusement accueilli par les Vietnamiens. Cela produit non seulement des bénéfices pour la santé, mais sert également de facteur culturel contribuant à renforcer les relations globales entre les deux pays, y compris les partenariats économiques.

Le Vietnam est un partenaire important de l’Inde, a affirmé le diplomate, affirmant qu’il espérait intensifier davantage la coopération entre les entreprises des deux pays à l’avenir.

Il a promis d'aider Cân Tho à devenir un centre d'éducation et de technologie de l'information et à attirer davantage d'étudiants indiens.

La célébration a attiré 1.000 pratiquants de yoga locaux et plus de 200 étudiants indiens à l'Université de médecine et de pharmacie de Cân Tho.

VNA/CVN