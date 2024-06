Quang Ninh célèbre la Journée internationale du yoga 2024

Photo : VNA/CVN

La Journée internationale du yoga 2024 à Quang Ninh a vu la participation d’un millier de personnes.

Présent à la cérémonie, l'ambassadeur indien au Vietnam, Sandeep Arya, a encouragé tout le monde à pratiquer le yoga et a adressé aux délégués des vœux de ''paix et d'harmonie intérieures ainsi qu'un mode de vie sain grâce au yoga''.

Selon lui, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a envoyé une lettre à son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh, pour exprimer son appréciation pour la contribution enthousiaste du Vietnam à la promotion du yoga.

Cette année marque la 10e Journée internationale du yoga, dont le thème est ''Le yoga pour soi et pour la société''. Le yoga, pratique transformatrice, représente l'harmonie entre le corps et l'esprit, l'équilibre entre la pensée et l'action, et l'unité entre la retenue et l'épanouissement.

Il intègre le corps, l'esprit et l'âme, offrant une approche holistique de la santé et du bien-être qui apporte la paix dans nos vies mouvementées. Son pouvoir de transformation est ce que nous célébrons en ce jour spécial.

VNA/CVN