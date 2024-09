La Journée de la solidarité avec le Vietnam à Zurich

L'Association d'amitié Suisse - Vietnam (AASV) et la communauté des Vietnamiens dans ce pays ont organisé dans la ville de Zurich, en Suisse, la Journée de la solidarité 2024. Il s’agit d’un événement annuel de l’AASV, ayant pour but de collecter des fonds pour soutenir ses activités philanthropiques.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de l’événement, la présidente de l'AASV, Anjuska Weil, a déclaré que depuis le début de cette année, l'Association a construit cinq maisons pour des familles en situation difficile au Vietnam et a contribué à la rénovation de trois autres. Parallèlement, en juin de cette année, le nombre de crédits accordés aux ménages pour le développement économique a atteint environ 4.000.

De son côté, Ngoc Dung Moser, secrétaire générale de l'AASV, a informé des activités d'enseignement de l'école Binh Minh, créée en 2017 et qui est la première école de langue vietnamienne à Zurich avec le désir de contribuer à la préservation et à la promotion de la langue et de la culture vietnamiennes pour la jeune génération vietnamienne en Suisse.

Présent à cet événement, l'ambassadeur du Vietnam en Suisse, Phùng Thê Long, a remercié les bons sentiments et l'aide de l'AASV aux victimes de l'agent orange/dioxine, ainsi qu'aux personnes en situation difficile dans les régions reculées du Vietnam.

Il a déclaré que le gouvernement et le peuple suisses apportaient toujours un soutien et une assistance précieux au peuple vietnamien dans le processus de développement du pays, de réduction de la pauvreté grâce à des projets d'aide au développement.

Photo : VNA/CVN

Récemment, le typhon Yagi a provoqué des crues soudaines, des inondations, des glissements de terrain... dans 26 villes et provinces vietnamiennes, causant près de 300 morts et disparus et une perte matérielle estimée à 2 milliards d'USD, a indiqué l’ambassadeur.

Le Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) a immédiatement envoyé une délégation d'experts au Vietnam et a accordé un crédit d'un million de francs, contribuant ainsi à aider les sinistrés à stabiliser rapidement leur vie et à rétablir la production, a-t-il précisé.

En collaboration avec le gouvernement suisse, l'AASV et des associations de la communauté vietnamienne en Suisse organisent des activités de dons pour partager les difficultés avec les personnes vivant dans des zones sinistrées, a ajouté le diplomate.

À cette occasion, l’AASV a organisé des spectacles musicaux imprégnés de l'identité nationale vietnamienne et des activités pour soutenir les personnes touchées par le typhon Yagi et les inondations des provinces du Nord.

En Nouvelle-Zélande, une fête culturelle a été également organisée à Wellington à l’ocassion de la Fête de la mi-automne, dans l’intérêt des 400 Vietnamiens et des invités locaux.

Selon Nguyên Thiên Tu Vinh, présidente de l'association vietnamienne Viet Hub New Zealand, cet événement vise aux liens communautaires, à exprimer l'amour des compatriotes et la fierté nationale. La fête culturelle devient un pont pour aider les gens à se rapprocher les uns des autres et les générations futures à ne pas oublier leurs racines et leur identité culturelle nationale.

Les visiteurs ont eu l’occasion de déguster des spécialités, de découvrir les cadeaux de souvenir, les produits artisanaux, les danses de lion et des chansons et danses folkloriques.

À cette occasion, l'association vietnamienne Viet Hub New Zealand, a organisé une cérémonie de mobilisation de dons pour soutenir les personnes affectées par le typhon Yagi.

VNA/CVN