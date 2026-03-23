La jeune chanteuse Thuy brille au Festival international des arts Asie-Pacifique

Dàm Thuy Tiên, une chanteuse vietnamienne de la génération Z, a brillamment remporté la Coupe d’or et la médaille d’or au Festival international des arts Asie-Pacifique (APIAF) à Chengdu, en Chine.

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Photo : CTV/CVN

La jeune chanteuse, accompagnée du groupe NBK Art, a remporté le prix suprême pour une interprétation d’un morceau instrumental traditionnel mettant en vedette le t’rung, un xylophone en bambou, très populaire auprès des minorités ethniques des Hauts Plateaux du Centre.

Sa prestation a impressionné le jury par son assurance, sa précision technique et sa présence scénique professionnelle, ainsi que par sa parfaite coordination avec l’ensemble.

Photo : CTV/CVN

Le numéro a été salué pour sa qualité artistique, son expression émotionnelle et son interprétation musicale raffinée.

Dam Thuy Tiên est une artiste polyvalente de la génération Z, active dans de nombreuses disciplines, notamment le chant, les instruments modernes (piano, guitare et batterie), les instruments traditionnels comme le t’rung, ainsi que la danse, le théâtre et l’interprétation scénique. Sa polyvalence la place parmi les artistes d’une nouvelle génération qui mêlent éléments culturels traditionnels et expression artistique contemporaine.

Le Festival international des arts Asie-Pacifique (APIAF) est un événement international annuel qui récompense les performances exceptionnelles dans les arts du spectacle, la musique et le développement des jeunes talents.

Photo : CTV/CVN

Organisé à Chengdu, en Chine, le festival a attiré des milliers d’artistes, de candidats et de jurés venus de plus de 25 pays, confirmant ainsi sa réputation et son influence croissantes au sein de la communauté artistique régionale et internationale.

Avant son succès à l’APIAF, Dàm Thuy Tiên s’était déjà fait remarquer grâce à sa participation à d’importants programmes artistiques aux côtés du chanteur Tùng Duong. Elle a également été finaliste du concours Vietnam Music Talent et a fait des apparitions dans plusieurs émissions de télévision.

VNA/CVN