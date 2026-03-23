Journées de la culture russe au Vietnam 2026

Un nouvel élan pour les échanges culturels et l’amitié entre les deux peuples

Du 23 au 27 mars 2026, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec celui russe de la Culture et l’ambassade de Russie au Vietnam, organise les Journées de la culture russe au Vietnam. Cet événement, qui se déroule à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, concrétise les accords de coopération culturelle pour la période 2025-2027.

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La cérémonie d’ouverture officielle aura lieu à 19h30 le 23 mars à Hanoï, sous la présidence du vice-ministre russe de la Culture, Andrey Malyshev, et de son homologue vietnamien, Ta Quang Dông. Cette manifestation vise à faire découvrir au public vietnamien les spécificités et la richesse de la culture russe.

Le point d’orgue artistique sera la performance du Chœur populaire d’Omsk, avec le programme intitulé "Les héritiers de la Sibérie". Cette troupe se produira également à Ho Chi Minh-Ville le 25 mars. Le spectacle proposera une combinaison de chants populaires, de ballets et de musique orchestrale, illustrant la vie et l’âme des habitants de la Sibérie à travers des œuvres telles que la "Danse populaire d’Omsk" ou la "Chanson de Kupalenka".

En complément des spectacles, l’exposition "Patrimoine culturel de la Russie" présente près de 30 photographies de sites naturels et culturels inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les visiteurs peuvent également y découvrir des objets d’art appliqué, des produits artisanaux ainsi que des costumes traditionnels russes, offrant ainsi un aperçu approfondi de l’histoire et de la diversité de la Fédération de Russie.

En marge des festivités, la deuxième réunion du Groupe de travail Vietnam - Russie sur la coopération culturelle s’est tenue le 23 mars à Hanoï. Les deux parties ont évalué les résultats des échanges récents, notamment ceux marquant le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2025.

Les discussions ont porté sur les orientations futures, incluant l'organisation de programmes culturels de grande envergure, les arts de la scène et le cinéma. Une attention particulière a été accordée à l'éventuelle tenue du Concours international de musique Tchaïkovski au Vietnam, ainsi qu'à des programmes d'échanges entre photographes des deux pays.

Cet événement souligne la volonté commune de promouvoir la compréhension mutuelle et de consolider les liens d'amitié entre le Vietnam et la Russie.

VNA/CVN