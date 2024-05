Six destinations de rêve pour expérimenter le tourisme durable au Vietnam

Photo : VNP/VNA/CVN

Selon le site web, des villes côtières pittoresques aux villes cyclables, il existe une destination pour chaque type de voyageur qui peut les aider à avoir un impact plus positif lors d’un prochain voyage, dès l’enregistrement et au-delà.

Hà Giang

Située dans la région montagneuse du Nord-Est, Hà Giang se caractérise par de superbes montagnes karstiques, des cols escarpés, des routes sinueuses et des villages enveloppés de brume.

Elle abrite de nombreux groupes ethniques minoritaires qui continuent de préserver leurs modes de vie traditionnels.

Photo : My Anh-Cva/CVN

"Hà Giang donne la priorité à la préservation de la culture locale et au tourisme responsable, en veillant à ce que les voyageurs aient un impact positif sur les communautés locales".

Dà Nang

Avec 96% des voyageurs vietnamiens déclarant avoir amélioré leur expérience en louant un vélo, Dà Nang représente la destination idéale pour ceux qui souhaitent explorer le centre-ville avec ce moyen de locomotion.

Booking.com a déclaré que la ville dispose d’excellentes pistes cyclables, depuis des sentiers sinueux à travers une verdure luxuriante jusqu’aux ponts sur la rivière Hàn, offrant ainsi une vue panoramique et complète de Dà Nang.

"Détendez-vous sur la plage de My Khê, réputée pour sa pente douce, idéale pour une balade à vélo le long du rivage. Dà Nang est connue pour son exploration sans émissions de GES grâce à son trafic relativement faible et à ses pistes cyclables désignées", souligne-t-il.

Hôi An

Booking.com recommande aux étrangers d’explorer la charmante vieille ville de Hôi An avec son architecture bien préservée, d’observer des artisans qualifiés fabriquer des produits traditionnels et d’embarquer pour un voyage captivant à travers la forêt de cocotiers de Bay Mau lors d’une excursion en bateau-panier où ils pourront observer la population locale pêchant à l’épervier.

De plus, les voyageurs peuvent s’inscrire à des ateliers de fabrication de lanternes vietnamiennes et ramener chez eux leurs propres lanternes faites à la main après avoir appris les techniques par les locaux. Hôi An intègre la conservation au développement du tourisme, en promouvant des activités qui contribuent à soutenir les communautés locales.

Sông Câu (Phu Yên)

Selon booking.com, les plages immaculées et les charmants villages de pêcheurs de Sông Câu offrent un bel aperçu de la vie d’ici.

Le site web suggère aux visiteurs de prendre le temps d’explorer les phares historiques, de se lancer dans des randonnées pour capturer des vues panoramiques du cap Mui Diên, ou simplement de se promener dans le village et d’observer les pratiques traditionnelles des éleveurs de crevettes.

"Sông Câu prend diverses mesures de durabilité, comme investir dans des modèles de tourisme communautaire tels que le développement de réserves marines et des projets de restauration de mangroves qui soutiennent les communautés locales", note-t-il.

Quy Nhon (Binh Dinh)

Selon booking.com, Quy Nhon est devenue ces dernières années un haut lieu de l’écotourisme.

"Des initiatives telles que des mesures strictes de protection des récifs coralliens et des efforts communautaires pour maintenir l’environnement marin propre et beau garantissent le maintien d’un écosystème marin dynamique", révèle-t-il.

Pour les amoureux de la plage et de côtes intactes, le site Web indique qu’ils peuvent explorer Ky Co-Eo Gio, l’une des attractions les plus célèbres de Quy Nhon, où ils pourront s’émerveiller devant les formations rocheuses aux formes uniques et les eaux claires et scintillantes sous la lumière du soleil.

De plus, Quy Nhon offre d’autres plages magnifiques qui sont parfaites pour la baignade et la plongée en apnée, notamment celle de Hon Kho, ou bien pour faire du camping et déguster des produits de la mer frais à Bai Xep.

Hô Chi Minh-Ville

En mentionnant Hô Chi Minh-Ville, booking.com a déclaré que les visiteurs auront la chance de s’immerger dans l’énergie vibrante de la mégalopole du Sud, une ville pleine d’histoire et de culture.

Selon les détails fournis par le site Internet, les voyageurs auront la chance d’explorer les marchés animés qui regorgent de produits locaux, de s’émerveiller devant d’anciennes architectures, d’embarquer pour une croisière fluviale pittoresque le long du fleuve Saigon ou de prendre un cocktail dans des bars perchés au sommet de hauts bâtiments et offrant une vue imprenable sur la ville.

Les touristes peuvent également faire l’expérience d’une visite de la ville à vélo pour profiter d’un environnement et d’une expérience culturellement enrichissante, note-t-il.

Depuis 2023, Hô Chi Minh-Ville met en œuvre les normes touristiques de l’ASEAN dans le but d’assurer un équilibre entre tourisme et protection de l’environnement.

CPV/VNA/CVN