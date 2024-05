Le visa unique pour l’Asie du Sud-Est devra favoriser le tourisme au Vietnam

Un programme de visa unique lancé par la Thaïlande pour six pays de l’ASEAN devrait aider le Vietnam à attirer davantage de voyageurs long-courriers et dépensiers, selon des professionnels du secteur.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a discuté ces derniers mois du visa de type Schengen avec ses homologues du Cambodge, du Laos, de la Malaisie, du Myanmar et du Vietnam, dans le but d’assurer une mobilité fluide aux voyageurs dans ces pays.

Saluant l’initiative de la Thaïlande, le président du Club de voyage de l’UNESCO à Hanoï, Truong Quôc Hung, a estimé que le visa unique faciliterait les voyages des touristes riches, augmentant ainsi les revenus du tourisme, tout en créant des conditions favorables pour que les agences de voyages organisent des voyages routiers interrégionaux.

De son côté, Nguyên Van Tai, PDG de VietSense Travel, a souligné la réussite de l’espace Schengen, où l’application d’un visa unique a profité à ses États membres.

"Une politique de visa unique aidera le Vietnam à promouvoir les liens touristiques avec ses voisins et à résoudre en particulier le problème de la perte de visiteurs internationaux en raison de la barrière actuelle des visas". C’est pourquoi les agences de voyages attendent beaucoup de la création d’une région à visa commun.

Dans le même ordre d’idées, Nguyên Tiên Dat, PDG d’AZA Travel, a estimé qu’avec la politique de visa unique, les six pays seraient en mesure d’améliorer leur avantage concurrentiel par rapport aux autres destinations de l’ASEAN et aux puissances touristiques d’Asie comme la République de Corée, le Japon et la Chine.

Le Vietnam a étendu l’exemption de visa aux touristes d’une trentaine de pays et territoires, contre plus de 80 pour la Thaïlande, a-t-il déclaré, ajoutant que rejoindre l’initiative constituerait un pas de géant pour la politique vietnamienne des visas touristiques.

Si le Vietnam ne prend pas le train en marche, il perdra des opportunités touristiques et des avantages par rapport aux cinq pays, a souligné Nguyên Tiên Dat.

Le Dr Nuno F. Riberiro de l’Université RMIT a décrit cet accord de visa comme une excellente opportunité pour le Vietnam d’attirer des visiteurs internationaux qui, autrement, ne pourraient visiter que la Thaïlande et la Malaisie.

Photo : VNA/CVN

Considérant la nouvelle politique des visas du Vietnam comme un motif d’augmentation du nombre de touristes étrangers, il a suggéré que le pays continue d’étendre son exemption de visa pour attirer davantage de visiteurs, en particulier en envisageant l’exemption de visa pour ceux des pays développés comme l’Australie, le Canada, les États-Unis et les autres membres de l’Union européenne avec des séjours de longue durée et des dépenses élevées.

Le directeur général adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Hà Van Siêu, a déclaré que la stabilité politique, la défense-sécurité et les affaires étrangères des six pays devraient être examinées attentivement avant le déploiement du programme de visa unique.

VNA/CVN