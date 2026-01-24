La Grèce veut durcir les sanctions contre le trafic illégal de migrants

Le ministère grec des Migrations a annoncé samedi 24 janvier avoir soumis au Parlement une nouvelle loi visant à durcir les sanctions contre le trafic illégal de migrants prévoyant notamment la prison à perpétuité pour les passeurs et l'expulsion immédiate de migrants condamnés pour des délits.

"Les sanctions contre le trafic illégal de migrants seront durcies à tous les niveaux", précise dans un communiqué le ministère dirigé par un ancien membre d'un parti d'extrême-droite, Thanos Plevris.

La nouvelle loi prévoit également des sanctions contre l'assistance apportée aux migrants en situation irrégulière.

Les sanctions à l'encontre des membres d'ONG poursuivies pour trafic de migrants doivent aussi être durcies avec des peines de prison, ajoute le ministère, ajoutant que la loi sera examinée par le Parlement la semaine prochaine.

Dans une déclaration commune, 56 ONG, dont les sections grecques de Médecins du Monde et de Médecins sans Frontières, demandent le retrait immédiat de certains articles de cette loi, qui prévoient la requalification de délits en crimes passibles de peines de prison pouvant aller jusqu'à dix ans et d'amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros lorsqu'un membre d'une organisation est poursuivi.

Elles dénoncent aussi le pouvoir exorbitant accordé au ministère qui peut décider de radier une organisation du registre et de mettre fin à son action sur le terrain, sur la seule base de poursuites engagées contre l'un de ses membres, sans condamnation.

En Grèce, qui fut la principale porte d'entrée en Europe pour les réfugiés syriens au pic de la crise migratoire en 2015, les procédures judiciaires contre les humanitaires et les migrants accusés d'être des passeurs sont très nombreuses.

Le 15 janvier, 24 humanitaires dont Sarah Mardini, une Syrienne qui a inspiré avec sa soeur nageuse olympique le film "Les nageuses" (2022), ont été acquittés par la cour criminelle de Mytilène sur l'île de Lesbos.

Poursuivis pour "constitution d'une organisation criminelle", "facilitation illégale de l'entrée de ressortissants étrangers de pays tiers en Grèce", ils encouraient jusqu'à 20 ans de prison.

Le ministère des Migrations veut aussi promouvoir avec cette nouvelle loi l'immigration légale, en facilitant les procédures de recrutement pour les travailleurs originaires de pays tiers, en créant un nouveau type de visa pour les salariés d'entreprises de haute technologie et en délivrant des titres de séjour d'une durée équivalente à celle des études pour les étudiants issus de pays tiers.

Pour les demandeurs d'asile et réfugiés, "des programmes de formation professionnelle dans des secteurs en pénurie de main d'oeuvre, tels que la construction, l'agriculture et le tourisme" sont mis en place pour tenter de faciliter leur intégration sur le marché du travail.

