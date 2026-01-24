Du Texas à New York, avis de forte tempête hivernale sur les États-Unis

" Neige abondante ", " accumulations de glace catastrophiques " et " températures glaciales ": les services météo américains avertissent vendredi 23 janvier de l'arrivée d'une " tempête hivernale majeure ", qui devrait entraîner de fortes perturbations dans les transports et sur le réseau électrique d'une bonne partie des États-Unis.

La tempête, qui doit balayer à partir de vendredi soir 23 janvier les Grandes plaines du centre et se déplacer jusqu'à lundi vers les métropoles de la côte Est, devrait produire des quantités considérables de neige, ainsi que du grésil et des pluies verglaçantes.

Elle risque de provoquer "des conditions de conduite dangereuses, des coupures de courant, et des dégâts sur les arbres", prédisent les services météo nationaux (NWS) dans leur dernier bulletin, vendredi à 14h37 (19h37 GMT).

Pour le météorologue Ryan Maue, "les 10 prochains jours d'hiver seront les pires depuis 40 ans à travers les États-Unis".

"Réfléchissez à là où vous pouvez aller, à ce que vous pouvez faire, et à ceux qui ont besoin d'être aidés encore plus pour survivre durant la semaine à venir. Ce n'est pas une exagération ou une blague", a lancé l'expert sur X.

Au Texas, beaucoup se rappellent la tempête hivernale de 2021, lorsqu'une panne généralisée sur le réseau électrique de cet État du sud avait laissé des millions de foyers sans courant et fait plus de 200 morts.

"Cette fois-ci, j'ai un générateur, et je suis prêt", a déclaré à l'AFP Clinton Moore, rencontré près de Houston. "Je ne pense pas que ça sera pire qu'il y a cinq ans. Ça ne peut pas l'être".

Accumulation de glace

Les autorités locales se sont voulues rassurantes.

Le réseau électrique de l'État "n'a jamais été aussi robuste, jamais aussi préparé, et est complètement capable de tenir face à cette tempête hivernale", a déclaré jeudi 22 janvier le gouverneur Greg Abbott, affirmant qu'il ne s'attendait "en aucune manière" à des coupures de courant venant du réseau lui-même.

Les conditions pourraient en revanche être plus dangereuses dans le nord-est des États-Unis, où "l'accumulation de glace est un gros risque" pour les arbres, dont des branches peuvent tomber sur les lignes électriques.

Près de 2.400 vols prévus samedi 24 janvier ont déjà été annulés à travers le pays, dont plus de 1.300 avec pour origine ou destination Dallas, au Texas, selon le site spécialisé FlightAware.

Vortex polaire

À travers le pays, les autorités locales ont encouragé les habitants à stocker nourriture et médicaments et sur les réseaux sociaux, des photos montraient des rayons de supermarché vides.

La police de Greensboro en Caroline du Nord a conseillé aux gens de choisir avec discernement les personnes avec qui affronter la tempête.

"N'oubliez pas que quelle que soit la personne avec qui vous passez votre samedi, vous serez coincé avec elle au moins jusqu'au mardi, lorsque la glace aura fondu", a-t-elle dit sur X.

