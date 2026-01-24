Californie, premier État américain à rejoindre le réseau de surveillance des épidémies de l’OMS

La Californie est devenue vendredi 23 janvier le premier État américain à rejoindre le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé cette décision à l'issue d'une réunion avec le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, selon un communiqué de ses services.

Le GOARN est un réseau international coordonné par l'OMS qui rassemble des centaines d'institutions de santé publique, de gouvernements, de laboratoires, de centres universitaires et d'organisations d'intervention à travers le monde afin de détecter rapidement et de répondre aux menaces sanitaires émergentes.

