Californie, premier État américain à rejoindre le réseau de surveillance des épidémies de l’OMS

|Photo prise le 21 mai 2023 montrant le logo de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avec le bâtiment de son siège à l'arrière-plan à Genève, en Suisse.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé cette décision à l'issue d'une réunion avec le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, selon un communiqué de ses services.
Le GOARN est un réseau international coordonné par l'OMS qui rassemble des centaines d'institutions de santé publique, de gouvernements, de laboratoires, de centres universitaires et d'organisations d'intervention à travers le monde afin de détecter rapidement et de répondre aux menaces sanitaires émergentes.
