Traversées de la Manche

Le Royaume-Uni enregistre sa plus longue période sans arrivées de migrants depuis 2018

Le Royaume-Uni a enregistré sa plus longue période sans arrivées de migrants ayant traversé la Manche dans des embarcations de fortune depuis sept ans, selon des chiffres officiels publiés samedi 13 décembre.

>> Espagne : sept migrants retrouvés morts sur des plages andalouses

>> Un premier migrant renvoyé en France dans le cadre de l'accord franco-britannique

>> Traversées vers l'Angleterre : 185 migrants secourus en 24 heures

Photo : AFP/VNA/CVN

Les dernières traversées remontent au 14 novembre, selon ces chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur, marquant ainsi la plus longue période ininterrompue sans arrivées de migrants depuis l'automne 2018.

Sur l'année toutefois, la tendance est différente.

Depuis le 1er janvier, 39.292 personnes sont arrivées au Royaume-Uni à bord de petites embarcations, un chiffre qui dépasse celui de l'année 2024 (36.816).

Ces chiffres restent pour l'instant en-deçà de ceux enregistrés en 2022 (45.774 arrivées), année record depuis le début du phénomène en 2018.

Le Premier ministre travailliste Keir Starmer, qui a promis de "détruire les gangs" de passeurs, tente en vain de faire baisser le nombre de migrants qui arrivent sur le sol britannique, un sujet qui alimente la montée en puissance du parti d'extrême droite Reform UK.

Pour tenter de faire baisser l'immigration irrégulière, Londres a conclu cet été un accord avec Paris qui consiste à renvoyer en France des migrants arrivés au Royaume-Uni à bord d'embarcations précaires. En échange de l'accueil par le Royaume-Uni de migrants se trouvant en France, sur le principe du "un pour un".

AFP/VNA/CVN