France

Recrudescence de la grippe chez les enfants, peut-être chez les adultes ensuite

L'épidémie de grippe reste " très active " dans l'Hexagone, où le recours aux soins est reparti en hausse chez les enfants et les adolescents depuis la rentrée des vacances de Noël, ce qui pourrait provoquer une recrudescence également chez les adultes les prochaines semaines, a indiqué mercredi 21 janvier Santé publique France (SpF).

Photo : AFP/VNA/CVN

La semaine du 12 au 18 janvier, le recours aux soins a continué de progresser chez les moins de 15 ans en médecine de ville mais aussi aux urgences, après deux semaines de baisse consécutives, tandis qu'il est resté en diminution chez les adultes, selon le bilan hebdomadaire de l'agence sanitaire.

"Il est possible que cette reprise à la hausse de la circulation des virus grippaux chez les enfants, consécutive à la rentrée scolaire début janvier, entraîne une recrudescence du recours aux soins chez les adultes dans les semaines à venir, mais il est très difficile d'anticiper l'impact qu'une telle reprise épidémique pourrait avoir sur le système de soins", a noté SpF.

Si elles penchent pour "une diminution du recours aux soins pour grippe au cours des quatre prochaines semaines", les nouvelles modélisations de l'Institut Pasteur et de SpF affichent un niveau d'incertitude "élevé", de sorte qu'"un rebond du recours aux soins à l'hôpital dans les prochaines semaines demeure possible", d'une ampleur a priori moindre que fin 2025.

Outremer, les Antilles et la Guyane restent en épidémie, tandis que Mayotte en est sortie et que La Réunion est revenue à un niveau de base. Quant aux décès liés à la grippe, leur proportion, parmi les décès faisant l'objet d'un certificat électronique, a diminué mais est restée "à un niveau élevé" (6,5%), selon l'agence sanitaire.

La saison dernière avait été marquée par l'une des épidémies les plus sévères depuis 2009, avec quelque 17.600 décès attribués à la grippe contre environ 10.000 en moyenne. Ce bilan avait été lié en partie à de faibles taux de vaccination.

Si la proportion de Français vaccinés apparaît plus élevée cette saison, avec notamment plus de la moitié des 65 ans et plus vaccinés (53%), elle reste loin des objectifs. Par ailleurs, les premières remontées sur le vaccin témoignent d'une efficacité "modérée", évitant entre 29,7% et 42,5% des infections grippales, tous âges confondus.

AFP/VNA/CVN