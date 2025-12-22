France

Traversées de la Manche : 151 migrants secourus en une journée

Cent cinquante-et-un migrants ont été secourus lors de tentatives de traversée clandestine de la Manche samedi 20 décembre puis dans la nuit de samedi à dimanche 21 décembre, a annoncé la préfecture maritime, alors que de nombreuses traversées ont eu lieu ces derniers jours.

Photo : AFP/VNA/CVN

Plus de la moitié de ces personnes secourues l'ont été dans la nuit de samedi à dimanche: 81 exilés ont été pris en charge après une panne moteur de leur embarcation puis débarqués à Calais en fin de nuit, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar).

Les autorités françaises ont mené deux autres interventions après des départs de bateaux dans la matinée, lors desquelles respectivement 9 puis 61 migrants ont été secourus, a ajouté la Prémar.

Celle-ci souligne que les moyens de l'État et des sauveteurs en mer ont été "engagés (...) sur 18 départs d'embarcations" samedi 20 décembre puis dans la nuit.

Sur la seule journée de samedi, 803 exilés sont arrivés au Royaume-Uni, selon les chiffres des autorités britanniques. C'est un record pour une journée de décembre depuis l'apparition en 2018 des traversées par "small boats", ces embarcations de fortune utilisées par les migrants pour rejoindre l'Angleterre depuis les côtes françaises.

Après près d'un mois sans aucune traversée de la Manche entre mi-novembre et mi-décembre, en raison selon plusieurs observateurs de mauvaises conditions météorologiques, le Home office britannique a enregistré plus de 2.000 arrivées de migrants par "small boats" depuis le 13 décembre, pour un total de plus de 41.000 sur l'année.

Ces chiffres restent pour l'instant en-deçà de ceux enregistrés en 2022 (45.774 arrivées), année record depuis le début du phénomène.

Au moins 29 migrants sont morts en mer depuis le 1er janvier, selon un décompte effectué par l'AFP à partir de sources officielles françaises et britanniques.

Le gouvernement travailliste de Keir Starmer a fait de la lutte contre l'immigration irrégulière une de ses priorités, sous la pression notamment de la montée du parti d'extrême droite Reform UK.

Pour ce faire, Londres a conclu cet été un accord avec Paris qui consiste à renvoyer en France des migrants arrivés au Royaume-Uni à bord d'embarcations précaires. En échange de l'accueil par le Royaume-Uni de migrants se trouvant en France, sur le principe du "un pour un".

AFP/VNA/CVN