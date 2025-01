L'UE octroie 60 millions d'euros en soutien à l'armée libanaise

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le communiqué de la délégation de l'UE, cette aide contribuera au renforcement des capacités des FAL en leur permettant de se redéployer, de sécuriser le territoire et de maintenir la stabilité dans le secteur sud du fleuve Litani du pays, conformément à la Résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies.

La délégation a fait savoir que cette mesure d'aide améliorera en outre les capacités opérationnelles des FAL et l'efficacité de leur contribution à la sécurité et à la stabilité nationales et régionales, permettant ainsi aux civils déplacés des deux camps de rentrer chez eux.

"Cette nouvelle assistance représente une avancée majeure du soutien de l'UE aux Forces armées libanaises dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix, à un stade critique pour la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël", a déclaré Kaja Kallas, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Xinhua/VNA/CVN