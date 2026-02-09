Présentation de costumes traditionnels vietnamiens à la Foire du Printemps 2026

Dans le cadre de la première Foire du Printemps 2026, la parade intitulée “Bach hoa bô hành” (La marche des cent fleurs), tenue le 7 février, a attiré l’attention d’un large public grâce à la présentation de costumes traditionnels vietnamiens portés par plus de 50 mannequins et artistes.

La reconstitution minutieuse a permis de mettre en valeur la beauté des tenues traditionnelles vietnamiennes à travers différentes périodes historiques.

Placées sous le thème “Silhouettes vietnamiennes à cheval”, ces tenues traditionnelles de printemps ont été défilées avec élégance lors d’une parade originale accompagnée de chevaux, recréant à la fois l’élégance, la solennité et l’esprit libre de la culture vietnamienne à travers les siècles.

Lors de l’événement, Nguyên Thành Nam, représentant du projet “Bach hoa bô hành”, a indiqué que la participation à cette activité dans le cadre de la Foire du Printemps constituait une expérience particulièrement marquante. Selon lui, l’image de jeunes portant des costumes traditionnels au cœur d’un espace de foire moderne transmet un message clair : la culture traditionnelle ne se limite pas aux musées ou aux cérémonies officielles, elle peut être préservée et intégrée à la vie contemporaine par les jeunes, notamment à travers des activités communautaires comme les défilés ou le port quotidien de ces tenues.

“Chaque participant partage le souhait de contribuer à la diffusion des valeurs culturelles vietnamiennes et de l’esprit de la jeunesse dans une nouvelle ère d’ouverture. Il s’agit de voyager vers le monde avec confiance, tout en emportant avec soi les racines du passé, qui fondent notre identité et notre fierté”, a-t-il souligné.

Quand tradition et vie contemporaine se rencontrent

Exprimant son enthousiasme en observant la parade, Du Van Ngoc, habitant de Hanoï, a indiqué qu’il s’agissait de sa première participation à une foire d’une telle envergure, organisée dans un cadre esthétique et professionnel. L’intégration d’activités culturelles dans l’espace de la foire apporte selon lui une touche distinctive qui rend l’ambiance plus vivante. Il estime que la participation active des jeunes dans l’organisation et les représentations témoigne d’un profond respect et d’une volonté de préserver et de transmettre la culture traditionnelle à la vie quotidienne, contribuant ainsi à sa continuité dans la société contemporaine.

En visite à la foire avec sa famille pour célébrer le Nouvel An, Pham Hùng Truong, originaire de Hung Yên, a également salué l’organisation de l’événement, qui associe harmonieusement activités commerciales et expériences culturelles, offrant ainsi des moments significatifs aux visiteurs.

“C’est l’occasion pour les membres de ma famille d’observer ensemble des images familières de la culture nationale dans l’atmosphère festive du printemps”, a-t-il partagé, tout en exprimant sa reconnaissance envers les organisateurs pour leurs efforts visant à préserver et promouvoir la culture traditionnelle vietnamienne.

De son côté, Naya Eleven, TikTokeuse russe, s’est dite impressionnée d’assister pour la première fois à une présentation de costumes traditionnels vietnamiens dans le cadre de la Foire du Printemps. Selon elle, la présence de ces tenues traditionnelles au milieu des visiteurs crée une sensation de proximité et de vitalité culturelle.

“Présenter les costumes traditionnels à travers une parade permet au public d’y accéder plus facilement et de mieux comprendre la culture vietnamienne. Tout se déroule de manière naturelle, conviviale et joyeuse, ce qui rend mon expérience inoubliable. C’est véritablement un beau souvenir dans mon parcours de découverte de la culture vietnamienne”, a confié Naya Eleven.

