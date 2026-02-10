La Fête des Génies du Foyer met en lumière les traditions culturelles de fin d’année

Au Vietnam, la Fête des Génies du Foyer est célébrée le 23 e jour du dernier mois lunaire. Ce rituel traditionnel symbolise les valeurs familiales, la réflexion morale et les vœux de paix et de prospérité à l’approche du Nouvel An lunaire.

Photo : VNA/CVN

Les Vietnamiens ont l’habitude de prendre congé des Génies du Foyer que sont Ông Công, le Génie de la Terre, et Ông Tao, les Génies de la Cuisine, censés veiller sur le foyer et la vie familiale tout au long de l’année, le 23e jour du 12e mois lunaire (le 10 février cette année).

La cérémonie annuelle a lieu pour leur dire au revoir avant leur départ pour le ciel, où ils rendent compte de la conduite de la famille. Les foyers expriment alors leurs vœux de paix, d’harmonie et de prospérité pour l’année à venir.

Une tradition culturelle séculaire

Selon les croyances populaires, les Génies du Foyer sont les gardiens du foyer et de la vie domestique quotidienne. L’une des légendes les plus connues décrit trois divinités - deux hommes et une femme - dont l’histoire met en lumière les valeurs de fidélité conjugale, de compassion et d’abnégation. Malgré ses différentes versions, cette légende reflète invariablement des principes moraux vietnamiens fondamentaux tels que la bonté, la fidélité et la tolérance.

Selon la tradition populaire, les Génies du Foyer sont non seulement les protecteurs du foyer, mais aussi les témoins silencieux des actions quotidiennes d’une famille. Le 23e jour du dernier mois lunaire, on dit qu’ils montent au ciel sur une carpe pour faire leur rapport à l’Empereur de Jade. De ce fait, ce rituel revêt la signification symbolique d’un adieu respectueux et d’un moment de recueillement avant le début de la nouvelle année.

Pratiques rituelles et symbolisme

Photo : VNA/CVN

Traditionnellement, la cérémonie se déroule avant midi le 23e jour du dernier mois lunaire, jour où l’on croit que les Génies du Foyer quittent la maison. Les offrandes peuvent être déposées sur un autel de cuisine ou sur l’autel ancestral familial, selon les coutumes régionales et les besoins du foyer.

Chaque famille prépare généralement un festin, des bonnets et des paires de bottes en papier pour les Génies du Foyer, ainsi que trois carpes rouges leur servant de montures. La cérémonie de culte nécessite aussi des bâtonnets, des fleurs et des fruits, du vin de riz, de l’eau, et des papiers votifs. Après le culte, les vêtements sont brûlés et les carpes sont libérées dans des étangs ou rivières.

Dans le Nord, il est courant de relâcher des carpes vivantes dans les rivières ou les lacs après la cérémonie, symbolisant le voyage des divinités vers le ciel et reflétant la pratique bouddhiste de la compassion et de l’accumulation de mérites. Dans le Centre et le Sud, on utilise parfois des carpes en papier ou des substituts symboliques, mais le sens profond du rituel demeure inchangé.

De nombreuses familles préparent également des repas végétariens ou traditionnels pour l’occasion. Quelle que soit la complexité des offrandes, la sincérité est considérée comme l’élément le plus important, reflétant la croyance ancestrale selon laquelle la dévotion prime sur les biens matériels.

Signification morale et sociale

Au-delà de sa dimension spirituelle, la Fête des Génies du Foyer revêt de fortes valeurs éducatives et humanistes. Selon les spécialistes, la croyance que les divinités observent aussi bien les comportements vertueux que les comportements répréhensibles sert de rappel moral, encourageant la responsabilité, une conduite éthique et l’harmonie familiale.

Ce rituel offre également aux membres de la famille l’occasion de renouer avec les traditions ancestrales. Nettoyer la maison et la cuisine avant la cérémonie symbolise le renouveau et la préparation au Nouvel An lunaire, renforçant ainsi le sentiment d’unité, de continuité et d’identité culturelle partagée.

Tradition dans la vie moderne

Photo : VNA/CVN

Dans les milieux urbains contemporains, le rituel a évolué pour s’adapter aux modes de vie modernes. De nombreux foyers simplifient les offrandes, optent pour des cérémonies végétariennes ou célèbrent des rites symboliques. Les autorités et les associations environnementales encouragent également des lâchers de carpes respectueux de l’environnement, en déconseillant l’utilisation de sacs plastiques et la combustion excessive de papier votif.

Les efforts déployés pour préserver et promouvoir cette tradition s’étendent aux sites du patrimoine culturel. À Hanoï, le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoï organise depuis plusieurs années les rites traditionnels de la cour impériale "Adieu à l’ancien, bienvenue au renouveau" à la Citadelle impériale de Thang Long, recréant les rituels de la cour royale associés au Nouvel An lunaire, notamment le lâcher symbolique de carpes lors de la Fête des Génies du Foyer.

Cette année, le lâcher de carpes cérémoniel à la Citadelle impériale a eu lieu le 10 février à 8h, soit le 23e jour du dernier mois lunaire. Ce rituel porte des vœux symboliques de paix nationale, de prospérité et de bien-être pour les familles vietnamiennes durant l’année à venir.

Malgré des variations selon les régions et les générations, la Fête des Génies du Foyer demeure profondément ancrée dans la culture vietnamienne. Plus qu’une simple célébration religieuse, c’est un moment de recueillement, de renouveau et de réaffirmation des valeurs culturelles ancestrales à l’approche du Nouvel An lunaire.

VNA/CVN