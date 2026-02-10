Têt : immersion dans les rites impériaux à la Cité impériale de Thang Long

Dans le secteur central de la Cité impériale de Thang Long - Hanoï, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la "Journée de découverte du Vietnam 2026", organisée conjointement par le Comité populaire de Hanoï et la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, a offert au public, le matin du 10 février, l’occasion de découvrir et de vivre une série de rites traditionnels de la cour impériale sous le thème "Tống cựu nghinh tân" (dire adieu à l’ancien, accueillir le renouveau).

Photo : VNA/CVN

Étaient présents à l’événement des autorités de Hanoï, des dirigeants de différents ministères et organismes centraux, le chef de la représentation de l’UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, des ambassadeurs, des représentants de missions diplomatiques, d’organisations internationales, des chercheurs, ainsi que de nombreux visiteurs et habitants de la capitale.

Le Têt (Nouvel An lunaire) traditionnel est la fête la plus importante et la plus sacrée de l’année au Vietnam. Il marque le passage entre l’année écoulée et la nouvelle année lunaire, symbolisant le renouveau du ciel, de la terre et de tous les êtres vivants. Plus qu’un moment de réunion familiale, le Têt revêt une profonde signification spirituelle, invitant chacun à se tourner vers les ancêtres et les divinités pour prier pour la paix, l’harmonie et la prospérité du pays. Selon la tradition, il s’étend du 23ᵉ jour du dernier mois lunaire jusqu’au septième jour du premier mois lunaire.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, la vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Hà, a souligné que la reconstitution des rites impériaux traditionnels traduit la ferme détermination de Hanoï à préserver et à promouvoir les valeurs culturelles emblématiques de la nation, tout en faisant rayonner l’image d’une capitale "civilisée, identitaire et créative".

À Thang Long, berceau de mille ans de civilisation, la culture du Têt présente des traits particuliers, fruit d’une harmonieuse interaction entre culture de cour et traditions populaires. Sous le régime monarchique, le roi et la cour représentaient le peuple et la prospérité du pays ; les rites du Têt impérial reflétaient à la fois l’autorité royale et l’aspiration à une année nouvelle paisible et prospère.

À travers le programme "Tống cựu nghinh tân", le public a pu découvrir plusieurs cérémonies emblématiques, telles que la présentation du calendrier impérial, l’érection du cây nêu visant à chasser les mauvais esprits et à accueillir le printemps, la tradition du lâcher de carpes accompagnant les Génies du Foyer vers le Ciel, ainsi que la cérémonie solennelle de relève de la garde dans la Cité interdite. Ces pratiques permettent de mieux appréhender la richesse culturelle, spirituelle et protocolaire de la société féodale vietnamienne.

La restauration et la valorisation de ces rituels traditionnels dans l’espace de la Cité impériale de Thang Long contribuent non seulement à la préservation et à la promotion du patrimoine culturel national, mais aussi à sensibiliser le public, en particulier les jeunes générations, aux racines et aux valeurs spirituelles façonnées au fil des millénaires. Le Têt apparaît ainsi non seulement comme une fête, mais comme un patrimoine vivant, appelé à être transmis et à s’inscrire durablement dans la vie contemporaine.

À cette occasion, Jonathan Wallace Baker, chef de la représentation de l’UNESCO au Vietnam, a salué les initiatives visant à préserver et à valoriser le patrimoine culturel de manière vivante, accessible et étroitement liée à la communauté, soulignant que l’association harmonieuse entre rites traditionnels, espace patrimonial et participation du public illustre la capacité du patrimoine culturel immatériel à être conservé tout en s’adaptant au contexte urbain moderne.

VNA/CVN