Le Premier ministre espagnol termine sa visite officielle au Vietnam

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Lors de son séjour au Vietnam, le Premier ministre Pedro Sánchez a rendu hommage au Président Hô Chi Minh à son mausolée et a déposé une gerbe au Monument aux Héros et Invalides de guerre, rue Bac Son.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président Luong Cuong ont reçu le Premier ministre Pedro Sánchez. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une cérémonie d’accueil, tenu un entretien et une conférence de presse conjointe, et assisté à la signature de documents de coopération entre les deux pays, ainsi qu'à un banquet en l'honneur du Premier ministre Pedro Sánchez. Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a rencontré l'invité espagnol.

Lors des rencontres et des discussions, les dirigeants vietnamiens ont salué la visite du Premier ministre Pedro Sánchez et d'une délégation espagnole de haut niveau, soulignant qu'il s'agissait de la première visite au Vietnam d'un chef du gouvernement espagnol depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1977.

Ils se sont déclarés convaincus que cette visite ouvrirait une nouvelle phase de développement et propulserait le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Espagne à un niveau supérieur.

Le Premier ministre espagnol a affirmé que le Vietnam était l'un des partenaires prioritaires de l'Espagne en Asie du Sud-Est et a convenu de la nécessité de hisser les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Afin de libérer le potentiel et la force des deux pays et d'approfondir leurs relations bilatérales, les deux parties ont convenu d'intensifier les visites et les contacts de haut niveau, ainsi que d'élargir la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment dans la formation des officiers vietnamiens, l'industrie de la défense, les opérations de maintien de la paix des Nations unies, le règlement des conséquences de la guerre, la cybersécurité, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la criminalité transnationale et l'immigration clandestine.

Ils ont convenu de mettre en œuvre efficacement et de tirer parti des opportunités offertes par l'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), d'approfondir la coopération en matière de défense et de sécurité, de culture, de sport et de tourisme, de collaboration interlocale, d'échanges interpersonnels, d'éducation et de formation, notamment en matière de formation de ressources humaines de haute qualité dans des domaines tels que le tourisme, l'industrie des semi-conducteurs, les sciences et les technologies.

Les dirigeants vietnamiens ont remercié le Premier ministre espagnol d'avoir exhorté les autres États membres de l'UE à ratifier prochainement l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et d'avoir incité la Commission européenne à supprimer son avertissement concernant la pêche INN sur les exportations vietnamiennes de fruits de mer.

Au cours de la visite, les deux parties ont publié une Déclaration commune sur les résultats de la visite officielle du Premier ministre Pedro Sánchez au Vietnam.

Dans le cadre de cette visite, le Premier ministre Pedro Sánchez et la délégation espagnole se sont également rendus à Hô Chi Minh-Ville et y ont tenu des séances de travail.

VNA/CVN