La deuxième journée de travail du 11e plénum du Parti du XIIIe mandat

Dans la matinée, le Comité central a travaillé en séance plénière. Le Premier ministre Pham Minh Chinh l'a présidé au nom du Bureau politique. Le Comité central a discuté d’un ensemble de questions sur la poursuite de la rationalisation de l’appareil du système politique, la réorganisation des unités administratives et l’organisation des autorités à deux niveaux.

Ensuite, le Comité central a travaillé en groupe pour discuter des questions liées aux préparatifs du XIVe Congrès national du Parti et aux élections des députés de la XVIe Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Il a examiné le Projet de rapport politique du XIIIe Comité central du Parti au XIVe Congrès national du Parti, celui de rapport "Résumé de quelques questions théoriques et pratiques sur le processus de Renouveau à orientation socialiste au cours des 40 dernières années au Vietnam", celui de rapport sur l’évaluation quinquennale de la mise en œuvre de la stratégie décennale de développement socio-économique 2021-2030 ; l'orientations et les tâches du développement socio-économique pour la période quinquennale 2026-2030.

Il a également abordé le Projet de rapport du XIIIe Comité central du Parti résumant le travail de construction du Parti et de mise en œuvre des statuts du Parti à soumettre au XIVe Congrès national du Parti, le travail du personnel du XIVe Congrès national du Parti.

Il a aussi procédé à des échanges de vues pour réviser, modifier et compléter la Directive n° 35-CT/TW, du 14 juin 2024 du Bureau politique sur les congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti.

Dans l’après-midi, le Comité central a continué à travailler en groupe pour discuter des questions relatives aux préparatifs du XIVe Congrès national du Parti et aux élections des députés de la 16e Assemblée nationale et des membres du Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Le Bureau politique s'est réuni pour donner son avis sur la réception et l'explication des avis discutés par le Comité central le 10 avril et le matin du 11 avril, sur la poursuite de la rationalisation de l'appareil du système politique, de la réorganisation des unités administratives et de l'organisation des administrations locales à deux niveaux tels que la réorganisation des unités administratives au niveau provincial ; le plan d’arrangement et de réorganisation des unités administratives au niveau communal ; les fonctions, tâches, pouvoirs et structure organisationnelle des administrations provinciales et communales ; sur le système des organisations du Parti, des tribunaux populaires, des parquets populaires ; sur l'organisation du personnel et mise en œuvre des politiques et des régimes pour le personnel et sur la gestion et l'utilisation des biens publics après arrangement des unités administratives.

