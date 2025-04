La jeunesse Vietnam - Chine se rencontre en 2025

La 24 e Rencontre d'amitié entre les jeunes Vietnam - Chine se tiendra au Vietnam du 12 au 18 avril 2025. Cet événement s'annonce riche en activités dynamiques et constructives, visant à consolider l'amitié, la compréhension mutuelle et la coopération entre les jeunes des deux nations.

>> Culture Trip propose des expériences uniques pour un voyage de rêve au Vietnam

>> Rencontre médiatique Vietnam - Chine à Hanoï

>> Vietnam - Chine : des liaisons aériennes renforcées pour stimuler les échanges

Organisé alternativement par l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et la Ligue de la jeunesse communiste chinoise (LJCC), la 24e Rencontre d'amitié entre les jeunes Vietnam - Chine rassemble une centaine de jeunes délégués remarquables pour des échanges, des dialogues et le partage d'expériences.

Photo : VNA/CVN

L'édition 2025 revêt une importance particulière, puisqu'elle coïncide avec le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le centenaire de la création par le Président Hô Chi Minh de l'Association de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam, organisation précurseur du PCV. Elle se déroulera également dans le contexte de la visite d'État au Vietnam du plus haut dirigeant du Parti et de l'État chinois.

Les activités se déploieront à Hanoï, Quang Ninh et Ninh Binh, comprenant un forum de la jeunesse, des ateliers axés sur la transformation numérique, l'innovation, le rôle des jeunes intellectuels et l'entrepreneuriat. Les délégués auront également l'opportunité de visiter diverses institutions et sites historiques emblématiques.

VNA/CVN