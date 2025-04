Échange de vue entre soldats et officiers vietnamiens et chinois

Les deux parties ont discuté des questions liées à la coopération bilatérale dans la gestion et la protection des frontières et des postes-frontières ; la sensibilisation sur le droit auprès de la population ; la prévention des catastrophes naturelles, des épidémies...

Photo : VNA/CVN

Le colonel Luong Manh Vong, commissaire politique adjoint de la force de gardes-frontières de Lang Son, a affirmé que la coordination entre les jeunes gardes-frontières de Lang Son (Vietnam) et les jeunes officiers du Poste d'inspection des frontières de l'immigration du Guangxi (Chine) avaient obtenu de nombreux résultats très encourageants.

Les deux parties ont intensifié leur propagande pour que les résidents locaux se conforment strictement aux dispositions des trois documents juridiques sur la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine, aux réglementations relatives au travail frontalier et aux postes-frontières.

Ces derniers temps, les jeunes gardes-frontières de Lang Son (Vietnam) et les jeunes officiers du Poste d'inspection des frontières de l'immigration du Guangxi (Chine) ont renforcé leur coordination dans la gestion et la protection de la frontière et des postes-frontières. Les deux parties coopèrent dans la lutte contre la criminalité, la contrebande, l’immigration illégale...Ils conseillent de manière proactive pour résoudre les incidents frontaliers en suspens et les incidents violant les accords concernant la gestion des frontières et des postes-frontières, etc.

Depuis 2013, les deux parties promeuvent la mise en œuvre et le maintien du modèle de jumelage entre de postes-frontières, de police, de communes, de chefs-lieux.

VNA/CVN