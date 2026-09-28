La culture traditionnelle continue de rayonner avec l’émission "Tài tu miêt vuon"

Après cinq saisons ayant marqué le public amateur de don ca tài tu , l’émission musicale "Tài tu miêt vuon" revient officiellement pour une sixième saison en 2026, avec l’ambition de continuer à rechercher et à rassembler, à travers le pays, celles et ceux qui partagent une même passion pour les arts traditionnels.

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Photo : CTV/CVN

Pour cette saison placée sous le thème "Faire rayonner les mélodies du Sud", la journaliste Ngô Thi Ngoc Hanh, directrice du journal et du service de radio et de télévision de Dông Thap, également responsable de l’organisation de l’émission, indique que cette sixième saison témoigne des efforts déployés pour préserver et valoriser le patrimoine artistique du don ca tài tu (chant des amateurs du Sud) et du cai luong (théâtre rénové), après la fusion de quatre organismes de presse au sein du nouvel espace administratif de la province de Dông Thap.

L’émission propose une véritable scène artistique ouverte à tous les amateurs de don ca tài tu, de vong cô et de cai luong, venus de toutes les régions du pays. Cette année, les organisateurs accordent une attention particulière au rapprochement entre tradition et création contemporaine, afin d’attirer davantage les jeunes générations, aussi bien comme participants que comme spectateurs.

"Animés par un amour profond et une passion intense pour les arts traditionnels de notre nation, nous continuons à faire découvrir la musique des amateurs du Sud +Tài tu miêt vuon+ au public dans les différentes provinces et villes du pays. Nous souhaitons ardemment préserver et valoriser le patrimoine du don ca tài tu, du vong cô et du cai luong, afin que ces valeurs culturelles profondément ancrées dans le Sud trouvent un écho auprès du public d’aujourd’hui, notamment des jeunes générations", a déclaré la journaliste Ngô Thi Ngoc Hanh.

Selon les organisateurs, plus de 600 candidats participent à cette sixième saison. Ils viennent de nombreuses provinces et villes, principalement du Sud-Est jusqu’à Cà Mau. Le plus jeune candidat n’a que sept ans, tandis que le plus âgé a près de 80 ans.

Le parcours de cette nouvelle saison comprend cinq étapes : Départ, Envol, Accélération, Détermination et Consécration. Plusieurs artistes qui accompagnent l’émission depuis ses premières saisons participent également à cette nouvelle édition. L’Artiste du Peuple Huu Quôc assure notamment la mise en scène et le rôle de conseiller artistique. Le jury principal est composé du chanteur Chi Tâm, de l’Artiste méritant Vo Minh Lâm et de l’Artiste méritante Ngoc Huyên.

La principale nouveauté de cette sixième saison intervient lors de l’épreuve "Envol". Les candidats auront l’occasion de se produire aux côtés de jeunes artistes tels que Tiêu Minh Phung, Bao Kun et Ngoc Phung. Cette rencontre entre générations devrait créer un nouveau "pont" entre le don ca tài tu et le jeune public, en permettant à ces valeurs traditionnelles de se rapprocher des jeunes sous une forme plus accessible, vivante et contemporaine.

Membre du jury des quatrième et cinquième saisons de "Tài tu miêt vuon", l’artiste Chi Tâm rappelle qu’au cours de ces deux éditions, lui et les autres membres du jury ont découvert de nouveaux talents dans les domaines du don ca tài tu et du cai luong. Fort de plus de 50 ans consacrés aux arts de la scène du cai luong, Chi Tâm se dit convaincu que cette nouvelle saison fera émerger de nombreux talents prometteurs, contribuant ainsi à entretenir la flamme et à diffuser les valeurs de la culture traditionnelle auprès du public.

Ancien présentateur de "Tai tu miêt vuon", l’Artiste méritant Vo Minh Lâm se réjouit de retrouver l’émission, cette fois en tant que membre du jury. Il confie : " Dans ce nouveau rôle, je ressens une certaine pression lorsqu’il s’agit de juger et de départager les candidats. Ma responsabilité est de formuler des observations sincères afin de découvrir et d’accompagner de jeunes talents dans le domaine des arts traditionnels. C’est pourquoi mon objectif, cette fois-ci, est de révéler des voix capables de préserver l’âme et l’identité de notre patrimoine tout en y insufflant une sensibilité contemporaine, afin de permettre au don ca tài tu de rayonner encore davantage."

La sixième saison de "Tai tu miêt vuon" est diffusée chaque dimanche à 19h10 sur la chaîne THDT1, depuis le 20 septembre.

La grande finale est prévue au début du mois de janvier 2027. Le montant total des récompenses s’élève à plus de 200 millions de dôngs, dont 100 millions de dôngs pour le vainqueur.

Grâce au soutien des entreprises partenaires, les organisateurs souhaitent continuer à rapprocher du public, notamment des jeunes générations, les airs et mélodies de vong cô ainsi que les valeurs culturelles du don ca tài tu.

Minh Thu/CVN