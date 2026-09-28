La mode vietnamienne investit Milan

À Milan, de jeunes Vietnamiens d’Europe ont imaginé un défilé où création, culture et gastronomie se rencontrent, offrant une nouvelle visibilité à la mode vietnamienne sur la scène internationale.

>> Londres : le sacre de l’ao dài vietnamien sur la scène internationale

>> Les savoir-faire traditionnels, nouvelle source d'inspiration du design vietnamien

>> Les 40 éclats de Phan Dang Hoàng impressionnent à la Fashion Week de Milan 2027

Photo : La Trinh/CVN

Le 21 septembre, Milan a accueilli GODS WITHIN HER, le premier défilé de La Trinh, avec près de 30 créations de Namie Trinh, directrice artistique de la marque. Dans l’une des capitales mondiales de la mode, l’événement présentait une particularité : il était entièrement porté par de jeunes Vietnamiens vivant, étudiant ou travaillant en Italie et dans plusieurs pays européens.

Pour donner vie à ce projet, les énergies se sont croisées bien au-delà de Milan. Des Vietnamiens venus de France, de Belgique, du Royaume-Uni, d’Espagne, de Suède, de République tchèque, de différentes villes italiennes et du Vietnam ont participé à son organisation. Production, communication, image, technique ou logistique : chacun a apporté son savoir-faire à une entreprise construite progressivement, souvent à distance.

Cette dimension collective est d’autant plus remarquable que l’organisation d’un défilé dans une ville comme Milan ne s’improvise pas. L’équipe a dû composer avec les différences linguistiques et les contraintes budgétaires, trouver les ressources humaines nécessaires, négocier avec les partenaires locaux, assurer les démarches administratives et veiller aux conditions de sécurité. Autant de tâches généralement réparties entre plusieurs professionnels, que cette jeune équipe a dû prendre en charge elle-même.

L’expérience a ainsi dépassé le cadre du podium. Elle a constitué, pour ces jeunes créateurs et organisateurs, une véritable expérience de production internationale. Hiên Thao, directrice de production, a coordonné un projet soutenu par la communauté vietnamienne dans plus de 20 pays européens.

Pour Thai My, membre de l’équipe organisatrice, l’enjeu était également culturel : faire connaître l’image, la créativité et les talents vietnamiens à un public international, à quelques jours de la Fashion Week de Milan.

Mais derrière cette mobilisation se dessinait une autre histoire : celle d’une communauté qui, au fil des décennies, a vu arriver de nouvelles générations et qui accompagne aujourd’hui leurs projets d’une manière nouvelle.

Quand les générations se retrouvent autour de la création

À Milan, le défilé a ainsi réuni des Vietnamiens de différents horizons et de différentes générations. Certains étaient venus pour découvrir les créations, d’autres pour soutenir les jeunes organisateurs ou simplement partager un moment avec une communauté dispersée à travers l’Europe.

Venue du Royaume-Uni après un mois consacré à plusieurs événements culturels en Europe, Vu Thi Thu Huyên a été frappée par le naturel et le professionnalisme de l’équipe. Elle imagine déjà une prochaine étape à Londres, où elle aimerait voir les collections de La Trinh présentées avec la même équipe.

Depuis Madrid, Vera Hang a fait le déplacement avec son fils et sa fille. "Je suis particulièrement fière de voir des jeunes d’une vingtaine d’années oser se lancer dans la création, tout en étant accompagnés par des professionnels et des conseillers", confie-t-elle. Elle salue leur "manière nouvelle et très libre de travailler", mais aussi leur capacité à réunir autour d’un même projet des talents venus de différents horizons.

Dans la salle, Quôc Chinh, installé en Italie depuis près de cinquante ans et issu des premières générations de Vietnamiens arrivés dans le pays, suivait lui aussi le défilé avec attention. "Je suis très heureux de voir cette nouvelle génération prendre des initiatives et créer ses propres projets", témoigne-t-il. Accompagné de son épouse italienne, il voit dans cette soirée "une belle rencontre entre les générations de Vietnamiens en Italie", où les jeunes peuvent à leur tour compter sur le soutien de ceux qui les ont précédés.

Photo : La Trinh/CVN

Cette rencontre entre générations trouvait naturellement son prolongement dans une autre dimension de la soirée : la gastronomie. À Milan, la mode n’était pas seule à raconter le Vietnam. Des spécialités vietnamiennes ont été proposées aux invités aux côtés de vins italiens, créant un espace de découverte et d’échange.

Pour plusieurs invités italiens, l’expérience constituait une première approche à la fois de la création vestimentaire vietnamienne et de sa cuisine. Nguyên Minh Quân, étudiant en gestion et économie internationales à l’Université Bocconi de Milan, a notamment relevé la curiosité de ses amis italiens face à l’originalité des collections et à cette initiative portée par de jeunes Vietnamiens.

C’est peut-être là que réside l’une des particularités de GODS WITHIN HER : le vêtement n’y apparaît pas isolé, mais comme une porte d’entrée vers un univers culturel plus large. Les créations de Namie Trinh mettent en dialogue des références venues d’Orient et d’Occident, tout en laissant place à une expression contemporaine de la féminité et de la liberté.

Après Milan, La Trinh entend poursuivre cette démarche sur d’autres terrains artistiques. Début septembre, la marque a ainsi collaboré à Prague avec Cinexia Productions autour d’un projet cinématographique. Mode et cinéma deviennent alors deux moyens complémentaires de faire circuler des créations et des récits vietnamiens auprès du public européen.

Le défilé milanais n’est donc pas seulement une première apparition. Il marque une étape dans le parcours d’une génération qui cherche à inscrire la création vietnamienne dans les échanges culturels européens, en s’appuyant sur ses propres réseaux, sur la force de la communauté et sur un dialogue renouvelé entre les générations.

Huong Giang/CVN