Faire du don ca tài tu un produit touristique emblématique

Reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité, le don ca tài tu (chant des amateurs du Sud) du Vietnam n’est pas seulement une forme d’art populaire, mais aussi la quintessence de la vie spirituelle, de l’identité et du caractère des habitants méridionaux.

>> La province de Dông Thap donne une nouvelle vitalité au don ca tài tu

>> Le don ca tài tu, véritable trésor culturel vietnamien

Dans la province de Tây Ninh (Sud), la préservation et la valorisation de cet héritage sont aujourd’hui envisagées dans une nouvelle perspective, affirmant progressivement sa place sur la carte touristique de la région du Sud-Est.

Selon Trân Anh Minh, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Tây Ninh, le don ca tài tu constitue non seulement un espace de pratique artistique, mais aussi un lieu où se cristallisent des valeurs culturelles traditionnelles transmises de génération en génération. Du son grave du luth dàn kìm aux notes cristallines du dàn tranh, jusqu’aux chants profonds du vong cô, l’ensemble forme une véritable "symphonie de l’âme rurale", nourrissant la vie spirituelle et suscitant la fierté culturelle au sein de la communauté.

Au fil de l’histoire, Tây Ninh a joué un rôle important dans la formation et le développement du don ca tài tu depuis la fin du XIXe siècle. À partir des premières classes de transmission, cet art s’est diffusé, enraciné et développé, devenant une composante indissociable de la vie culturelle locale.

Aujourd’hui, les clubs de don ca tài tử de Tây Ninh jouent un rôle de "noyau" dans la préservation de cet art. Nguyên Thị Hoàng Oanh, responsable d’un club affilié à l’Association du tourisme provincial, indique que, bien que fondé récemment (mai 2025) avec 16 membres, le club organise des activités mensuelles régulières, créant un espace d’échange et entretenant la passion des amateurs.

Cependant, plusieurs défis subsistent : ressources financières limitées, manque de relève et absence de programmes de formation structurés. Le compositeur Dô Thành Phuong, membre de l’Association des arts et lettres de Tây Ninh, fort de plus de 40 ans d’expérience, estime qu’une politique d’investissement globale est nécessaire, incluant la création de centres de formation, l’organisation de concours annuels et la mise en place d’espaces dédiés à la détection et à la formation de jeunes talents.

Attirer les jeunes demeure également un défi majeur. Dans un contexte où la musique moderne domine, le don ca tài tu tend à être marginalisé. Selon Lê Công Thuân, membre d’un club local, cet art exige une maîtrise technique élevée - du rythme au souffle, jusqu’au travail vocal - ce qui le rend difficile d’accès sans accompagnement adapté.

De la communauté au marché touristique

Alors que Tây Ninh identifie le tourisme comme secteur clé de son développement économique, l’intégration du don ca tài tử dans les produits touristiques apparaît comme une orientation stratégique.

Du point de vue des visiteurs, assister à des performances de don ca tài tu lors d’un voyage enrichit considérablement l’expérience touristique. Dang Tấn Tài, un visiteur de Hô Chi Minh-Ville, souligne que vivre cet art dans son contexte culturel local donne une profondeur émotionnelle particulière au voyage. La combinaison des instruments et du chant crée une atmosphère unique, offrant un moment de calme rare dans la vie moderne.

Il estime que l’intégration de cet art dans le tourisme correspond parfaitement à la tendance du tourisme expérientiel, où les visiteurs ne se contentent pas d’observer, mais participent activement, découvrant ainsi plus profondément la culture locale.

Toutefois, pour devenir un véritable produit touristique emblématique, ces activités doivent être organisées de manière plus professionnelle et cohérente. Intégrées dans des programmes structurés, liés aux principaux sites touristiques, elles pourraient devenir un élément distinctif de l’offre touristique de Tây Ninh.

Selon Duong Van Thua, vice-président de l’Association du tourisme provincial, le tourisme culturel constituera un pilier du développement futur, avec le don ca tài tử au cœur de cette stratégie. Des programmes combinant tradition et modernité sont en cours d’élaboration, intégrant cet art dans des galas et des circuits expérientiels afin de promouvoir l’image de Tây Ninh auprès des touristes nationaux et internationaux.

Cependant, il souligne que les clubs fonctionnent encore de manière fragmentée, sans coordination suffisante. Il est donc nécessaire de créer un réseau interconnecté pour former une chaîne de produits touristiques cohérente et de qualité.

Parallèlement, les entreprises locales participent activement à la valorisation de cet héritage. Nguyên Ba Qua, directeur général du groupe Song Tao, affirme vouloir contribuer à la diffusion du don ca tài tử auprès du grand public, notamment via des campagnes d’affichage et des écrans LED.

De son côté, Dang Ngoc Quôc, directeur de la société Mekong Tây Ninh, considère cet art comme "l’âme" de sa stratégie touristique. L’entreprise développe des espaces touristiques intégrant la culture locale, permettant aux visiteurs de découvrir, apprécier et interagir avec cet art traditionnel.

Selon Nguyên Thanh Nghi, vice-président du Comité populaire du quartier de Bình Minh, la préservation des valeurs culturelles traditionnelles joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale et le renforcement de l’identité communautaire. Le don ca tài tu contribue notamment à créer des espaces d’échange et à préserver les traditions culturelles du Sud.

Grâce à ses atouts, notamment la zone touristique nationale de Núi Bà Đen, la province espère faire du don ca tài tu un produit culturel et touristique emblématique, contribuant au développement socio-économique local.

Avec l’engagement conjoint des entreprises et des autorités, Tây Ninh pose progressivement les bases nécessaires pour révéler pleinement le potentiel de cet art. S’il est exploité de manière adéquate, le don ca tài tu ne se limitera pas à être préservé, mais deviendra un produit touristique distinctif, porteur de l’identité culturelle locale.

Dans un contexte d’intégration internationale, la valorisation de cet art ne constitue pas seulement un devoir de préservation, mais aussi une stratégie pour affirmer une identité unique et renforcer la compétitivité touristique de Tây Ninh. Au-delà, il s’agit d’un chemin permettant aux sonorités traditionnelles de continuer à résonner dans la modernité, reliant le passé au présent et contribuant à un développement durable, riche en identité culturelle.

Texte et photos : Minh Thu - CTV/CVN