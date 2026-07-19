Hai Phong mise sur les parcs industriels verts

Ports en eau profonde, zones éco-industrielles, énergies propres et hautes technologies : Hai Phong accélère sa transition vers un modèle de croissance durable. Une stratégie qui séduit les investisseurs internationaux et renforce son rôle de locomotive économique du Nord.

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La ville portuaire de Hai Phong (Nord) s’impose comme l’une des principales destinations des investissements directs étrangers (IDE) verts au Vietnam et comme un pôle stratégique de l’innovation industrielle. Au premier semestre 2026, elle a attiré plus de 2,9 milliards de dollars d’IDE, dont un milliard apporté par le groupe LG Innotek.

Photo ; VNA/CVN

Les autorités municipales privilégient désormais les projets liés aux hautes technologies, aux énergies renouvelables, aux véhicules électriques, aux semi-conducteurs et à la logistique verte. Elles encouragent également le développement de parcs industriels écologiques, à l’image de Nam Câu Kiên, et intègrent progressivement les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les nouvelles zones économiques.

Dans un contexte de recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales, Hai Phong confirme son attractivité grâce à ses ports en eau profonde, à ses infrastructures industrielles et à son réseau logistique déjà bien développé.

Priorité aux industries d'avenir

S’étendant sur plus de 6.290 ha, la zone franche de Hai Phong est répartie sur trois sites distincts, adossés à deux moteurs économiques majeurs : la zone économique de Dinh Vu - Cát Hai et la zone économique côtière du Sud.

Conçue comme un levier de croissance pour la ville et la région, elle ambitionne de devenir un pôle d’excellence dans la production industrielle, la logistique, le commerce, les services, les hautes technologies et la finance. Elle doit contribuer au développement des industries de pointe, de l’innovation et de la transformation numérique, en cohérence avec la stratégie nationale de croissance verte, tout en renforçant le positionnement de Hai Phong comme centre économique compétitif en Asie du Sud-Est.

En raison de sa taille et de sa situation stratégique, la zone franche est organisée en plusieurs espaces fonctionnels spécialisés : zones industrielles, installations portuaires, plateformes logistiques, espaces commerciaux et de services, ainsi que d’autres secteurs dédiés conformément à la réglementation.

Selon Nguyên Van Chuân, chef adjoint du Comité de gestion de la zone économique de Hai Phong, la Résolution N°226 de l’Assemblée nationale confère à cette zone franche des mécanismes spécifiques qui offrent à la ville un environnement d’investissement particulièrement compétitif à l’échelle internationale.

Hai Phong cible en priorité les investissements dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, l’électronique, les véhicules électriques, la R&D et la logistique de nouvelle génération. Cette stratégie se concrétise déjà avec le lancement, début 2026, du parc industriel Tiên Lang 1 et du parc industriel de l’aéroport de Tiên Lang (zone B), conçus selon les principes des parcs verts et intelligents.

Objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050

D’après Dang Thành Tâm, président de l’Asia-Pacific Sustainable Green Development JSC, entité promotrice du projet de parc industriel de Tiên Lang 1, le complexe a suscité, dès sa phase initiale, un vif intérêt de la part de plusieurs grands groupes internationaux. “La zone franche et la zone franche douanière de Hai Phong offrent des incitations fiscales extrêmement attractives et un accompagnement de haut niveau. À cela s’ajoutent des politiques de formation professionnelle, de développement des infrastructures et d’inclusion économique pour les populations locales. Ce sont des actions très concrètes. En tant que développeur d’infrastructures, nous nous devions de saisir immédiatement cette opportunité historique et d’inviter activement d’autres investisseurs à nous rejoindre”, insiste-t-il.

Consciente que la croissance verte est une tendance irréversible, Hai Phong accélère la mise en œuvre de sa feuille de route écologique. Le groupe Sao Do, aménageur du parc industriel de Nam Dinh Vu, a déployé des solutions favorisant une production plus propre et une meilleure efficacité énergétique. Les zones ont été organisées selon une logique de chaîne d’approvisionnement en circuit fermé, permettant aux entreprises de valoriser mutuellement leurs sous-produits. Cette approche réduit les coûts tout en limitant les déchets. Les entreprises implantées sur le site se sont également engagées à privilégier des technologies sobres en énergie et respectueuses de l’environnement, tout en s’intégrant progressivement à un écosystème industriel vert.

Photo : Quê Anh/CVN

Au sein du complexe industriel DEEP C, la transition vers un développement durable se traduit par des projets d’énergies renouvelables : solaire, éolien, biomasse, hydrogène vert et valorisation énergétique des déchets. Le groupe accompagne aussi ses clients dans l’accès au gaz naturel liquéfié (GNL) pour réduire leurs émissions.

Pour Koen Soenens, directeur commercial et marketing de DEEP C, la demande en énergie propre va croître continuellement. Mais il souligne que le développement des renouvelables suppose un cadre réglementaire clair et stable, condition essentielle pour renforcer la confiance des investisseurs et favoriser leurs engagements à long terme.

Les parcs industriels de Nam Câu Kiên et de DEEP C figurent parmi les cinq premiers sites pilotes du Vietnam engagés dans la transition vers le modèle éco-industriel. Désormais, toutes les nouvelles zones devront respecter des critères stricts en matière d’espaces verts, de mobilité et d’infrastructures conformes aux normes des éco-parcs.

Les autorités ont adopté un plan de transition écologique applicable à l’ensemble des parcs industriels et des zones économiques, tout en organisant de nombreux séminaires sur la transition énergétique, la décarbonation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Grâce à cette stratégie et à l’engagement des entreprises, Hai Phong construit progressivement un réseau de parcs industriels modernes, intelligents et respectueux de l’environnement. La ville ambitionne de devenir, d’ici 2030, le principal pôle vietnamien des industries de hautes technologies et de la logistique verte, tout en contribuant à l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 2050. Elle entend ainsi s’affirmer comme une métropole industrielle moderne, compétitive et durable.

Thê Linh/CVN