Pour mieux exploiter le marché chinois

Avec plus de 1,4 milliard d’habitants, la Chine représente un énorme potentiel pour les entreprises exportatrices du Vietnam. De nouvelles pistes d’opportunités se dessinent et des mesures sont avancées pour booster les exportations vers ce marché.

En 2023, 12 groupes de produits exportés du Vietnam vers la Chine ont généré un milliard d’USD ou plus. Parmi eux, téléphones, composants, ordinateurs et produits électroniques ont affiché leur plus gros chiffre d’affaires, avec plus de 10 milliards d’USD. Ces produits ont grandement contribué à la valeur totale des exportations vietnamiennes vers ce marché, qui s’est élevée à plus de 62 milliards d’USD l’année dernière, et au commerce bilatéral de près de 172 milliards d’USD la même année.

Photo : VNA/CVN

Au premier trimestre 2024, le commerce bilatéral a continué à augmenter, atteignant plus de 42 milliards d’USD, avec des exportations vietnamiennes estimées à 12,68 milliards d’USD, soit une hausse de 5,2% sur un an. La croissance des exportations vers la Chine est demeurée un facteur clé dans les activités commerciales du pays au premier trimestre et le restera probablement pour l’ensemble de l’année.

De nouvelles exigences

Ces dernières années, les échanges bilatéraux ont augmenté continuellement. Les deux parties ont ouvert leurs marchés à de nombreux produits clés, notamment les produits agricoles. Actuellement, le Vietnam recense 14 produits agricoles officiellement exportés vers la Chine. Toutefois, les exigences du marché chinois quant à la qualité des produits importés sont croissantes.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a indiqué que son ministère avait demandé au Département de protection des végétaux de proposer des mesures pour répondre aux nouvelles exigences du marché chinois et d’autres. La Chine s’ouvre de plus en plus à de nombreux produits agricoles vietnamiens. Pour exploiter au mieux ce vaste marché de plus de 1,4 milliard de consommateurs, il est nécessaire de standardiser les processus de production agricole pour répondre aux besoins des importateurs.

Phùng Duc Tiên a déclaré que la signature de plusieurs accords de coopération, la simplification des procédures administratives liées à l’inspection des animaux et des plantes faciliteront les exportations de produits agricoles sur le marché chinois. “La Chine est un débouché énorme pour de nombreux produits agricoles vietnamiens de haute qualité. Cependant, pour augmenter les exportations agricoles, il est nécessaire de démontrer aux consommateurs chinois la qualité exceptionnelle des produits vietnamiens, ainsi que notre fiabilité dans le commerce”, a noté M. Tiên.

Photo : VNA/CVN

De belles perspectives

Tô Ngoc Son, chef adjoint du Département des marchés asiatiques et africains relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a estimé que si la Chine était un marché d’exportation important pour certains produits agricoles vietnamiens, elle n’en restait pas moins un marché exigeant. Pour renforcer les exportations de marchandises en général, et de produits agricoles en particulier, M. Son a recommandé aux entreprises de se concentrer sur la construction et la protection des marques, la recherche et le respect des normes du marché chinois en termes de qualité, de tests, d’inspection, d’emballage et de traçabilité. Il est important pour les entreprises de mener des recherches approfondies sur les besoins et les tendances de développement du marché.

De plus, l’utilisation de la ligne ferroviaire Vietnam - Chine, la formation d’une équipe de personnel compétent et la mise en œuvre du commerce électronique sont également nécessaires pour développer ce marché, a-t-il remarqué.

Lex exportations de légumes et fruits vietnamiens vers la Chine ont atteint 3,4 milliards d’USD l’an passé. Les parts de marché du Vietnam en Chine ont presque doublé, passant de 8% en 2022 à 14% en 2023. La demande de fruits et légumes est toujours élevée et le Vietnam négocie l’autorisation d’y exporter d’autres fruits. Dans l’immédiat, sont attendues les décisions de la partie chinoise concernant le durian surgelé, l’avocat, le fruit de la passion.

Récemment, la partie chinoise a annoncé qu’elle ouvrirait son marché à de nombreux produits agricoles vietnamiens, dont la noix de coco fraîche, les fruits surgelés, les agrumes, l’avocat et la pomme cannelle pour l’exportation officielle vers ce pays. Le Département de protection des végétaux relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural a rempli les procédures administratives pour demander à la partie chinoise l’autorisation d’importer du durian vietnamien congelé. Si la réponse est positive, de belles perspectives d’exportation attendent ce produit cette année.

Thê Linh/CVN