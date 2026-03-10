La coopération parlementaire, levier du partenariat Vietnam - Japon

À l'approche des élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous niveaux pour le mandat 2026-2031 au Vietnam, le correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) au Japon s'est entretenu avec Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon - Vietnam et ancien secrétaire général du Parti libéral-démocrate (PLD).

L'entretien a porté sur le rôle crucial de l'organe législatif suprême ainsi que sur l'importance de la coopération entre les institutions législatives du Vietnam et du Japon pour le développement durable de leur partenariat.

Takebe Tsutomu a affirmé que la coopération entre l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam et la Diète du Japon constituait un fondement juridique et budgétaire solide pour la mise en œuvre des accords diplomatiques entre les deux gouvernements, permettant ainsi le déploiement stable et durable de projets stratégiques.

Selon lui, l’exemple le plus marquant de cette coopération est le projet de l’Université Vietnam - Japon (VJU). Sans le soutien vigoureux des organes législatifs des deux pays, ce projet emblématique à dimension nationale aurait difficilement surmonté les obstacles initiaux pour entrer efficacement en fonctionnement.

Selon Takebe Tsutomu, le rôle des institutions législatives deviendra encore plus important à l’avenir, notamment dans le soutien aux programmes de formation de ressources humaines hautement qualifiées, tels que l'"Académie de culture, de technologie et de langue japonaises" (VJU Academy). Ce modèle, mis en œuvre en coopération avec de grandes entreprises technologiques vietnamiennes, vise à former des spécialistes en technologies de l’information et à requalifier les anciens stagiaires revenus au pays, afin de leur offrir la possibilité de valoriser leurs compétences, que ce soit au Vietnam ou au Japon, en tant que main-d’œuvre hautement qualifiée.

Takebe Tsutomu estime que la mise en place de mécanismes de développement des ressources humaines, soutenus par des cadres juridiques et budgétaires appropriés, constitue l’un des résultats les plus significatifs de la coopération entre les organes législatifs des deux pays.

Il a rappelé que les premières élections générales du 6 janvier 1946 furent un jalon historique affirmant l’esprit selon lequel "le peuple est le maître du pays", fondement essentiel du développement du Vietnam aujourd’hui. Avec son statut de pilier dans le processus d’édification de l’État de droit, l’Assemblée nationale du Vietnam a joué et continue de jouer un rôle indispensable dans le développement du pays.

En particulier, dans le contexte de la promotion de la stratégie de développement des ressources humaines et de l’amélioration de l’environnement d’investissement afin de progresser vers la "nouvelle ère" initiée par le secrétaire général Tô Lâm, le rôle de l’Assemblée nationale devient de plus en plus important.

Enfin, Tsutomu Takebe a exprimé l'espoir que l'Assemblée nationale continuerait de guider les réformes éducatives et l’élévation du niveau industriel grâce à un système juridique transparent. Cette orientation rassurera les investisseurs japonais dans leurs transferts technologiques et créera un environnement optimal pour l'épanouissement des capacités des citoyens et des entreprises.

