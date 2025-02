Le marché des voitures d'occasion devrait faire face à des défis importants

Selon les experts, le marché des voitures d'occasion devrait connaître en 2025 des vents contraires en raison de la hausse des ventes de voitures neuves et de véhicules électriques (VE).

Les mesures incitatives et les politiques gouvernementales visant à promouvoir l'achat de véhicules neufs pourraient détourner les consommateurs des voitures d'occasion. Les mesures comprennent des allègements fiscaux, des rabais ou des taux de financement plus bas, ainsi que des réductions potentielles des frais d'immatriculation pour les véhicules fabriqués dans le pays, ce qui pourrait rendre les voitures neuves plus attractives financièrement.

Cela déplacerait l'intérêt des consommateurs vers les voitures neuves, en particulier dans les segments dont le prix dépasse 800 millions de dôngs (32.000 USD), ce qui exercerait encore plus de pression sur le marché des voitures d'occasion.

La popularité croissante des VE devrait également intensifier la concurrence. À mesure que de plus en plus de consommateurs optent pour les VE, la demande de voitures d'occasion traditionnelles pourrait diminuer. Une nette différenciation sur le marché des voitures d'occasion observée en 2024 suggère également que les consommateurs pourraient être plus exigeants, ce qui conduirait à un paysage concurrentiel dans lequel seuls les véhicules d'occasion bien entretenus ou les modèles de voitures très populaires pourraient conserver leur valeur.

La popularité croissante des véhicules électriques ajoutera une autre couche de concurrence. Alors que de plus en plus de consommateurs envisagent les véhicules électriques, les voitures d'occasion, en particulier celles dépassant la barre des 800 millions de dôngs, pourraient être confrontées à des défis importants pour maintenir leur position sur le marché.

Le segment des voitures d'occasion dont le prix est inférieur à 500 millions de dôngs devrait prospérer en raison de leur prix abordable et de la forte demande des primo-accédants. À l'inverse, les voitures d'occasion plus chères pourraient connaître des baisses de prix pour rester compétitives par rapport aux véhicules neufs et électriques.

En outre, la tendance à l'achat de voitures d'occasion en ligne devrait s'accélérer. Des plateformes comme Cho Tôt Xe, Bonbanh et Oto.com.vn continueront de fournir des services qui renforcent la confiance des acheteurs et des vendeurs, notamment des inspections de véhicules, des options de financement et des assurances.

La disponibilité d'informations et de services complets facilitera des transactions plus sûres, attirant un segment croissant de consommateurs qui privilégient la commodité.

Un marché diversifié

En 2024, le segment des voitures d'occasion de milieu de gamme (dont le prix se situe entre 500 millions et 1 milliard de dôngs) a affiché une forte liquidité, tandis que les modèles moins chers de moins de 500 millions de dôngs ont maintenu une forte demande. Cependant, les ventes de voitures d'occasion plus chères ont été à la traîne, les consommateurs se tournant vers les nouveaux modèles.

Malgré les fluctuations de la demande, les prix des voitures d'occasion sont restés relativement stables, avec seulement de légères baisses constatées au quatrième trimestre 2024. Les prix d'achat élevés auprès des concessionnaires ont contribué à cette stabilité.

Les modèles populaires comprenaient une gamme de véhicules allant des berlines de classe A aux SUV de classe D, reflétant un marché diversifié répondant aux diverses préférences des consommateurs.

Les experts ont noté qu'à l'approche de 2025, le marché des voitures d'occasion devra s'adapter à l'évolution des comportements et des politiques des consommateurs. L'interaction entre les voitures d'occasion, les voitures neuves et les véhicules électriques façonnera la dynamique du marché, tandis que les plateformes en ligne continueront de jouer un rôle central pour faciliter les transactions et améliorer la transparence du marché.

Les ajustements en cours des prix et des préférences des consommateurs nécessiteront des réponses stratégiques de la part des concessionnaires et des fabricants.

