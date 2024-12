Un traité historique contre la cybercriminalité adopté

Il s'agit du premier traité de justice pénale internationale négocié entre les États membres de l'ONU depuis plus de 20 ans. Cette convention juridiquement contraignante reconnaît les risques importants posés par l'utilisation abusive des technologies de l'information et de la communication, qui permettent des activités criminelles d'une ampleur, d'une rapidité et d'une portée sans précédent. Elle souligne les effets négatifs que ces crimes peuvent avoir sur les États, les entreprises et le bien-être des individus et de la société, et s'attache à les protéger contre des infractions telles que le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants et la criminalité financière en ligne. Le document reconnaît également l'impact croissant de la cybercriminalité sur les victimes et donne la priorité à la justice, en particulier pour les groupes vulnérables. Il souligne la nécessité d'une assistance technique, d'un renforcement des capacités et d'une collaboration entre les États et les autres parties prenantes. Selon un communiqué de presse des Nations unies, la convention sera ouverte à la signature lors d'une cérémonie officielle qui se tiendra dans la capitale vietnamienne Hanoï l'année prochaine, et entrera en vigueur 90 jours après sa ratification par le 40e signataire.

Xinhua/VNA/CVN