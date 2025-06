Israël fait état de 41 blessés et d'importants dégâts à la suite des représailles iraniennes

Près de 100 missiles ont été tirés depuis l'Iran vers le Centre et le Nord d'Israël lors de deux vagues massives, causant d'importants dégâts et blessant 41 personnes, selon l'armée israélienne et le Service national d'urgence Magen David Adom.