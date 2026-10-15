La cicatrice

À travers Linh, étudiante francophone engagée dans le concours "La paix et la jeunesse", cette vidéo explore la mémoire de la guerre et la transmission intergénérationnelle, pour rappeler aux jeunes la valeur de la paix et la portée universelle de ce message.

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Cette vidéo raconte l’histoire de Linh, une étudiante francophone qui participe avec son équipe au concours "La paix et la jeunesse". Pour mieux comprendre ce que signifie réellement la paix, Linh décide de rendre visite à son grand-père, un ancien soldat de l’infanterie. Elle souhaite découvrir l’origine d’une cicatrice qui l’intrigue depuis son enfance.

À travers les témoignages de son grand-père, Linh comprend mieux la valeur de la paix. En racontant cette histoire en français, elle souhaite transmettre cette mémoire et faire résonner son message de paix auprès des jeunes Vietnamiens et d’un public francophone au-delà des frontières.

Nguyễn Quỳnh Thy - Trần Chi Linh -

Nguyễn Phương Linh - Vũ Hà Minh Ngọc