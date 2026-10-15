Jeunesse - Éclaire la Paix

Cette vidéo présente notre regard de jeunes Vietnamiens sur la paix et sur la responsabilité de la préserver.

>> Concours de vidéos 2026 : "La paix et la jeunesse"

>> Règlement du concours de vidéos 2026 : "La paix et la jeunesse"

>> Écho de Paix

>> La paix dans nos yeux

Nous avons grandi dans la paix, mais nous ne voulons pas simplement grandir dans la tranquillité. Nous portons en nous la gratitude envers les générations qui nous ont précédés et l’espoir de construire l’avenir.

Nous croyons que chaque connaissance partagée, chaque différence mieux comprise et chaque geste de bonté peuvent faire vivre la paix. Car investir dans la paix, ce n’est pas attendre que le monde change, mais devenir nous-mêmes acteurs de ce changement, aujourd’hui, pour le lendemain de toute l’humanité.

Nguyen Ngoc Quynh Duyen - Nguyen Dang Dang Quyen -

Truong Thi Ai Linh - Cao Thi Thanh Tuyen - Nguyen Quoc Huy