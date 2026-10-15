>> Concours de vidéos 2026 : "La paix et la jeunesse"
>> Règlement du concours de vidéos 2026 : "La paix et la jeunesse"
Pour les jeunes, la paix ne consiste pas seulement à être reconnaissant envers les efforts de nos ancêtres, mais aussi à respecter les différences. C'est lorsque nous n'ouvrons pas seulement la porte, mais créons un environnement où chacun peut entrer, travailler, apprendre et contribuer selon ses capacités.
Lorsque chacun a une place à laquelle appartenir, une occasion de contribuer et une voix qui est entendue, alors nous nous rapprochons réellement d'une société pacifique.
|Au-delà du silence
Nguyễn Thúy An - Nguyễn Khánh Ly -
Vũ Lê Tự Anh - Lê Đức Mạnh