Au-delà du silence

Pour les jeunes, la paix ne se limite pas à la mémoire du passé. Elle se construit aussi dans le respect des différences, l’inclusion et la possibilité, pour chacun, de trouver sa place, de contribuer et de faire entendre sa voix.

>> Concours de vidéos 2026 : "La paix et la jeunesse"

>> Règlement du concours de vidéos 2026 : "La paix et la jeunesse"

>> La paix, entre nos mains

>> Là où commence la paix

>> Jeunesse - Éclaire la Paix

Pour les jeunes, la paix ne consiste pas seulement à être reconnaissant envers les efforts de nos ancêtres, mais aussi à respecter les différences. C'est lorsque nous n'ouvrons pas seulement la porte, mais créons un environnement où chacun peut entrer, travailler, apprendre et contribuer selon ses capacités.

Lorsque chacun a une place à laquelle appartenir, une occasion de contribuer et une voix qui est entendue, alors nous nous rapprochons réellement d'une société pacifique.

Nguyễn Thúy An - Nguyễn Khánh Ly -

Vũ Lê Tự Anh - Lê Đức Mạnh