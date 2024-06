La Chine renouvelle son alerte jaune aux températures élevées

>> Chine : neuf personnes ont été tuées dans un accident de la route

>> Chine : la production de l'industrie des services de navigation par satellite en hausse de 7% en 2023

Au cours de la journée de samedi, certaines régions du Xinjiang, du Shaanxi, du Shanxi, du Hebei, du Shandong, du Henan, de l'Anhui, du Jiangsu, du Hubei, du Hunan, du Sichuan et de Hainan devraient enregistrer des températures atteignant 35 à 36oC, selon le centre, cité par l'agence Chine Nouvelle. D'après la même source, des températures maximales atteindront 37 à 40oC dans certaines parties du Xinjiang, du Shaanxi, du Henan, de l'Anhui, du Hubei, de Chongqing et Hainan. La Chine dispose d'un système d'alerte à trois couleurs pour les températures élevées, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange et le jaune.

APS/VNA/CVN