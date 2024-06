Tanzanie : Le Zanzibar bâtira un aéroport international sur l'île de Pemba pour soutenir le tourisme

>> Tanzanie et Angola renforcent leur coopération dans les secteurs pétrolier et gazier

>> La Banque mondiale octroie 270 millions d'USD à la Zambie et à la Tanzanie

>> La Banque mondiale suspend le financement d'un projet touristique en Tanzanie

Hussein Ali Mwinyi, président du Zanzibar (région de Tanzanie), a fait savoir mercredi 12 juin que des plans étaient en cours pour construire un aéroport international sur l'île de Pemba afin de renforcer le tourisme. "Nous devons ouvrir l'île de Pemba et en faire une destination attractive pour les touristes du monde entier et d'autres visiteurs", a déclaré M. Mwinyi lors d'une cérémonie marquant le changement de nom d'un hôtel touristique à Matemwe sur l'île de Pemba. L'archipel du Zanzibar est constitué de deux îles principales, Pemba et Unguja, et l'île de Pemba dispose actuellement d'un petit aéroport capable d'accueillir des avions de petite taille, a indiqué M. Mwinyi. Le gouvernement du Zanzibar a déjà signé un accord pour la construction de cet aéroport, qui pourra accueillir des avions de grande taille venus du monde entier, selon le président. Il n'a pas révélé les prestataires de la construction de l'aéroport. Selon les statistiques officielles, le Zanzibar a enregistré un essor remarquable de ses arrivées touristiques de +16,4% en 2023, atteignant un nombre record de 638.498 touristes.

Xinhua/VNA/CVN